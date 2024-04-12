«Склифосовский» на Кавказе: как в Кисловодске снимали популярный сериал

Санаторий на высоте 950 метров над уровнем моря, люди в белых халатах и аромат плова. Репортаж с площадки, где дубль за дублем собирали историю, которой уже более 10 лет сопереживает страна.

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— Вы в кадре! Ребят, пожалуйста, отойдите отсюда. Отгородите площадку лентами! Всех отогнали? Тишина! Полная! Камера. Начали, — раздает команды молодая женщина с каре, в джинсах и удобном худи.

Обладательница звучного голоса — Юлия Краснова, режиссер-постановщик сериала «Склифосовский». Слышать такие фразы из мегафона у санатория им. Орджоникидзе непривычно. На территории здравницы, утопающей в зелени, из звуков обычно пение птиц и легкое дыхание доносящегося с гор ветра. Сегодня же во дворе одного из архитектурных шедевров Кавминвод снимают сцены новых серий 12-го сезона «Склифосовского» — когда главный герой, Олег Брагин, приезжает в Кисловодск с дочкой.

— Доктор Брагин не успевает уделять много времени своей дочери-подростку, так как его ждут пациенты, — объясняет шепотом журналистам, следящим за съемками, Анна Куртанидзе, сотрудник пресс-службы телеканала «Россия», в эфире которого и выходит сериал.

В это время открывается дверь санатория и на улицу выходит девочка в больших красных наушниках, в широких джинсах и футболке овесайз, с кепкой на голове. Это Тамара, экранная дочь исполнителя главной роли Максима Аверина. Образ воплощает актриса Николь Плиева.

— У нас сегодня снимается очень много сцен. Кусочками, для нескольких серий. Вот тут отец с дочерью встречаются. Папа-доктор показывает Тамаре местные пейзажи и достопримечательности, а пообщаться им удается в перерывах между операциями, — продолжает сотрудник пресс-службы канала «Россия» Анна Куртанидзе.

Над доктором Брагиным нависает огромный микрофон «на удочке», вокруг несколько операторов. За спиной актера суетливо пробегают люди в белых халатах — экранные медработники. Спереди стоит парень из съемочной группы. Жестами он показывает каждому «медику», когда идти и в какую сторону.

Резкий «голос» кинохлопушки. Перерыв. Всех, кто работает на съемочной площадке, зовут пройти к киношному каравану, откуда доносится аромат плова. Пока часть команды обедает, Николь Плиева общается с журналистами.

— До этой съемки я ни разу не была в Кисловодске, а приехала и почувствовала тот самый воздух, о котором все говорят, — делится впечатлениями самая юная актриса сериала. — Я как будто попала на другую планету: здесь люди другие, дышится по-другому. Мы снимаем в безумно красивых местах, и даже не чувствуется усталость от многочисленных дублей. Я сюда хотела бы вернуться еще раз вне работы.

Санаторий им. Орджоникидзе расположен на территории курортного парка — визитной карточки Кисловодска. Буквально в пяти минутах ходьбы — Долина Роз и нижняя станция канатной дороги.

— Кисловодск прекрасный город, и мне, и режиссеру, и всей съемочной группе он очень понравился. Локации потрясающие: крутишься на 360 градусов и всегда попадаешь на какую-то красоту, — признается замдиректора картины Сергей Егоров.

Разговор прерывает громкий голос молодой женщины. Незнакомка спускается по лестнице и направляется к Аверину, присевшему отдохнуть.

— Я тоже врач, много лет смотрю ваш сериал. Можно, пожалуйста, сфотографировать вас, очень прошу, — произносит она быстро и тут же встает рядом с артистом.

«Коллегой» экранного доктора оказалась отдыхающая в санатории туристка. Вместе с еще нескольким людьми, которым удалось попасть на съемочную площадку, они окружают актера и просят автограф.

— Город приветливый, конечно. Люди простые, идут навстречу, когда просишь на несколько минут отойти из-за съемок, без негативной реакции соглашаются. Но, вот, видите, очень часто приходится прикрывать наших артистов от достаточно назойливых поклонников, — сетует Егоров.

Съемки продолжаются. Еще несколько трогательных сцен с Николь, и Максим Аверин выходит за огороженную лентой площадку и направляется к журналистам. Актер сразу же заявляет: в Кисловодске не первый раз, а одно из любимых мест — Дача Шаляпина.

— Дух, который там сохранился, люди, которые там работают, — все это создает неповторимую атмосферу. Много лет назад мне посчастливилось там оказаться. С тех пор считаю, что это один из лучших музеев в стране. В Кисловодске, что ни локация, то место для съемок. Горы, особняки прошлого века, изгибы старинных улочек, дворики — все это делает города Кавминвод перспективными для киноиндустрии, — делится Аверин.

С актером соглашается режиссер-постановщик сериала Юлия Краснова.

— Кисловодск удивительно красивый и чистый город, теперь я понимаю съемочные группы, которые приезжают сюда работать. Благодаря этой курортной атмосфере, чистому воздуху актеры чувствуют себя комфортно, несмотря на усталость, — признается режиссер.

Съемки нескольких эпизодов 12-го сезона сериала «Склифосовкий» производства кинокомпании «Русское» проходили в Кисловодске с 1 по 4 апреля. Команда также выезжала в ущелье Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Новый сезон выйдет на телеканале «Россия» в конце 2024 года.