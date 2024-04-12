В России снимут фильм «Рождение империи» про Петра I с Милошем Биковичем

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что вторым проектом от студии «Тритэ» оказалась лента Андрея Кравчука «Рождение империи». Ранее проект представляли на прошлом питчинге.

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«Рождение империи» выступит байопиком о Петре I. В проекте расскажут о жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярам, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю.

Картина уже полностью разработана, ведётся пошив костюмов, подготовка реквизита и декораций. Главные роли в картине исполнят Александр Горбатов (Пётр I), Милош Бикович (Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта/Екатерина), Алексей Гуськов (Шереметьев) и Виталий Хаев (Ромодановский).