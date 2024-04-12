Съемки нового сезона сериала «Полярный» пройдут в Салехарде

Съемки нового сезона пройдут не только в снежном Кировске (Мурманская область), но и в городе Салехарде. В новом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко.

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На Крайнем Севере стартовали съемки четвертого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. В этот раз эпизоды будут снимать не только в Мурманской области, но и в Салехарде. Об этом сообщает журнал «ОК».

- Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые. Также «Полярный – 4» обещает быть довольно зрелищным — трюков в этот раз, по ощущениям, больше, чем в предыдущих сезонах. Очень надеюсь, что получится интересно. И при этом по-полярному тепло, - рассказал в комментарии журналу шоураннер сериала Дмитрий Малина.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие актеры. Также на экране можно будет увидеть и зарубежных артистов.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе появится первый продюсерский центр. Для начинающих и уже опытных артистов будет доступна профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Более того, организация будет поддерживать в продвижении исполнителей: маркетинговая стратегия, промоушн, создание обложек для альбомов, а также выпуск релизов на музыкальных платформах.