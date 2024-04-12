Комик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом шпионском фильме

Актер, комик, сценарист, продюсер и композитор Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме "Шпион на всю голову".

© Кадр из трейлера фильма "Шпион на всю голову"

Комедийный триллер Майкла Заико Холла выйдет в широкий прокат 9 мая. Об этом сообщили в кинопрокатной компании World Pictures. Кевин Спейси предстанет перед зрителями в роли обаятельного спецагента, который собирается уйти на покой, но сначала ему нужно разобраться с последним делом в его карьере. Задание лишь кажется простым, а в действительности оказывается невыполнимой миссией. Картина насыщена автомобильными погонями, перестрелками и остроумными пасхалками.

В World Pictures отметили, что Гарик Харламов не только виртуозно озвучил персонажа Кевина Спейси, но и адаптировал иностранный юмор под русскоязычную аудиторию. Для российского комика это не первый опыт дубляжа, но он впервые озвучивает Кевина Спейси.

"Если обычно голос Гарика Харламова зрители слышат у персонажей мультфильмов, то в этот раз актер озвучивает такого фактурного и нетипичного для себя героя, - рассказали в компании.

Сам комик назвал фильм захватывающим, интересным и интригующим.