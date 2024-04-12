Режиссер «‎Чемпиона мира»‎ снимет фильм о дочери князя Ярослава Мудрого

Студия "Тритэ" Никиты Михалкова снимет историческую приключенческую драму "Королева Анна" о русской княжне Анне, дочери великого князя Ярослава Мудрого, выданной замуж за французского короля. Режиссером фильма выступил Алексей Сидоров, известный по картинам "Чемпион мира" и "Т-34", сообщили на очной защите проектов в Фонде кино для лидеров отечественного кинопроизводства.

© Кадр из фильма "Чемпион мира"

"Мы расскажем о русской княжне, дочери Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции. <...> Только запустившись, мы сразу собрали нужную нам группу, начали уже активно готовиться и собираемся начать съемки в середине лета, закончить [хотим] в этом году, чтобы в 2026 году выпустить картину. Алексей Сидоров - режиссер этой картины", - сказал продюсер фильма, генеральный директор студии "Тритэ" Леонид Верещагин.

Действие фильма развернется в XI веке. По сюжету оберегать княжну Анну в пути через всю Европу должен воин Остромир, наемник, служивший в варяжской страже императора Византии. Перед отправлением Остромир приносит клятву Ярославу, что любой ценой доставит княжну жениху, но по пути Остромир и Анна влюбляются друг в друга.

Оператором в "Королеве Анне" выступил Михаил Милашин, который ранее уже работал с Сидоровым на картинах "Чемпион мира" и "Т-34". На роль Анны создатели рассматривают Елизавету Базыкину и Валентину Ляпину, на роль Остромира - Виктора Хориняка и Илью Маланина. Князя Ярослава может сыграть Сергей Гармаш или Владимир Машков, следует из презентации проекта.

"Уже очень много проб проведено, мы уже намерены кастинг завершить. Есть народные герои, звезды, есть и молодые ребята, как и должно быть в таком фильме, потому что эта история про молодых, про любовь", - сказал Сидоров.

Съемки пройдут в Ставропольском крае и на Северном Кавказе, а также в некоторых локациях на Алтае. Сейчас творческая команда занимается разработкой масштабных декораций древних русских и европейских городов. Одна из сложностей проекта - построить кортеж княжны Анны, поскольку он состоял из 60 всадников и 90 лошадей, большого количества повозок.

"Нам нужно показать путешествие через 3 тыс. км", - добавил режиссер.