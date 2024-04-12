Появились детали сюжета фильма «Чебурашка 2»

Во время питчинга «Фонда кино» в рамках финального блока Yellow, Black & White авторы «Чебурашки 2» поделились деталями ленты.

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Выяснилось, что действие сиквела развернётся через год после событий первого фильма. Чебурашка подрос и обрёл более сознательный характер, поэтому ищет границы дозволенного, а Гена, в свою очередь, пытается загнать всё в свои рамки. Ситуация усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередного конфликта ушастый зверек решает сбежать из дома вместе с Соней и Гришей в опасный поход.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года. Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину.