Принц Гарри и Меган Маркл спродюсируют два документальных сериала Netflix

Принц Гарри и его жена Меган Маркл станут исполнительными продюсерами двух документальных сериалов на стриминговой платформе Netflix об образе жизни и игре в поло. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Производством сериалов займется продюсерская компания Archewell Productions, основанная супружеской четой. Маркл займется руководством обоих проектов, а ее муж будет работать только над сериалом об игре в поло. Первый документальный телесериал будет исследовать "простые радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы", второй позволит зрителям получить "беспрецедентный доступ к миру профессиональной игры в поло" и расскажет об открытом американском чемпионате по этому виду спорта, который проходил в штате Флорида.

В заявлении Netflix говорится, что оба проекта "находятся на раннем этапе производства". О названиях документальных сериалов и датах их выхода компания обещает сообщить в ближайшие месяцы.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года уехали из Великобритании в Канаду. Затем герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, где воспитывают двоих детей. Пара заключила контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента с сервисом Spotify и стриминговой платформой Netflix. В 2020 году они основали компанию Archewell.