Авторы фильма «Волшебника изумрудного города» представили вторую часть ленты
Во время питчинга «Фонда кино» кинокомпания «Централ Партнёршип» представила фильм «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма».
Вторая часть семейного фэнтези продолжает историю приключения Элли и её друзей. На этот раз героям предстоит отправиться в новое опасное путешествие в Фиолетовую страну, побороться с Летучими обезьянами и встретиться лицом к лицу с самой коварной злодейкой Бастиндой.
Роль Бастинды исполнит Светлана Ходченкова, а Урфином Джюсом станет Дмитрий Чеботарёв. Режиссёром сиквела выступит Игорь Волошин.
Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года. Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).
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