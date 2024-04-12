Милош Бикович и Аглая Тарасова вернутся в третьей части "Холопа"

Сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильмах "Холоп" и "Холоп-2", вернется в третьей части. В новом фильме он займется перевоспитанием целой семьи мажоров, рассказал на очной защите проектов в Фонде кино для лидеров отечественного кинопроизводства режиссер Клим Шипенко.

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В начале марта кинопрокатная компания "Централ партнершип" сообщила, что у франшизы "Холоп" появится третья часть.

"Чтобы не выглядело, что мы поставили это дело на поток, мы действительно волнуемся и думаем, чем можно удивить зрителя, рассмешить, придумать массу новых аттракционов. Над этим мы работаем с нашей постоянно командой сценаристов, продюсеров и актерским ансамблем тоже. <...> В этот раз мы решили взяться не за мальчиков или девочек, а за всю семью сразу. По отдельности уже со всеми разобрались", - сказал Шипенко.

Согласно презентации проекта, помимо Биковича к своим ролям вернутся Аглая Тарасова, сыгравшая центральную героиню второй части "Холопа", а также Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Новых героев создатели анонсируют позже, добавил Шипенко.

Производство фильма начнется предстоящим летом, прокат запланирован на конец января 2025 года. По словам продюсера Дениса Жалинского, франшизу решили развивать дальше из-за высокого спроса у зрителей.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. 1 января 2024 года вышло продолжение "Холопа", сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. "Холоп-2" собрал в прокате 3,8 млрд рублей.