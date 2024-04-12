«Подростки в космосе»: стартовали съемки нового фантастического сериала

В Москве в канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием «Подростки в космосе». Проект расскажет о компании подростков из относительно недалекого будущего, которым предстоит отправиться в космос ради спасения планеты. Делимся первыми кадрами со съемок.

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2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.

Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта и отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

«Нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны, научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится!», — рассказали продюсеры сериала Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев.

«Когда я был маленький, я не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте», — поделился актер Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.

В касте Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Денис Косиков («Офлайн»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Софья Аржаных («Цикады») и Аскар Ильясов («Нулевой пациент»).

Роли в сериале также исполнили Николай Шрайбер, Валентин Анциферов, Александра Черкасова-Служитель, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев и другие.