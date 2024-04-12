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Линда Хэмилтон хотела уйти из кино перед съёмками в «Очень странных делах»

Недавно звезда франшизы «Терминатор» Линда Хэмилтон дала обширное интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. Во время общения с журналистами актриса обсудила свою карьеру, включая роль в пятом сезоне сериала «Очень странные дела».

Линда Хэмилтон хотела уйти из кино перед съемками в «Очень странных делах»
© globallookpress

Хэмилтон призналась, что перед тем, как присоединиться к съёмкам шоу, всерьёз думала уйти из киноиндустрии. По словам актрисы, она просто устала быть сильной.

Я действительно думала об уходе на пенсию. Дело не в том, что мне нечем заняться: я просто устала быть сильной. У меня несколько лет болело бедро, поэтому в один момент я сказала:

«Хватит с меня, мне хочется иметь возможность строить планы и быть уверенной, что смогу их реализовать».

Пятый сезон «Очень странных дел» должен выйти в 2025 году.

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