Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

Продюсер нового «Буратино» Михаил Врубель рассказал в интервью «Ведомостям», что актёр Фёдор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в картине.

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Картина расскажет зрителям знакомую историю про всеми любимого персонажа. В проекте также появится папа Карло и друзья Буратино. Авторы планируют создать «Буратино» с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино.

Самого Буратино сделают с помощью компьютерной графики. Его роль в мокап-костюме исполнит Виталий Корниенко. Папу Карло сыграет Александр Яценко.

Режиссёром проекта выступает Игорь Волошин, а сценарий проекта пишет Андрей Золотарёв. Производство ленты завершится во второй половине 2025 года. Даты выхода у картины пока что нет.