Зрители оценили «Падение империи» Алекса Гарленда

Во всём мире стартовали показы боевика «Падение империи» Алекса Гарленда. Критики уже оставили свои положительные впечатления, а теперь пришла очередь и обычных зрителей.

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На сайте Rotten Tomatoes у ленты 84% свежести от зрителей. Пользователи отмечают, что остались от ленты в полном восторге.

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В последнем кинематографическом шедевре Алекса Гарланда «Падение империи» зрителям предлагается уникальное сочетание элементов антиутопии и захватывающего повествования. Это не фильм о политике. Это зрелище, которое показывает, к чему приводят ненависть и хаос. Мне действительно понравилось, что всё было рассказано с точки зрения журналиста, чтобы не выбирать чью-либо сторону и позволить увидеть картину целиком.

Картина рассказывает о том, как в недалёком будущем США охватила гражданская война. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Роль журналистки, следящей за событиями, сыграла Кирстен Данст, известная по «Человеку-пауку». В ленте также сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман в роли президента США и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.