Новый фильм о Сальвадоре Дали выйдет в широкий прокат в России 9 мая

Кинокартину французского режиссера Квентина Дюпье "Даааааали!", ставшую одной из самых кассовых в карьере режиссера, покажут в России. Компания "Русский репортаж" 9 мая выпустит фильм в широкий прокат, сообщила ТАСС пресс-атташе компании-кинопрокатчика.

© Кадр из трейлера фильма

"9 мая в широкий прокат выходит новый фильм Квентина Дюпье ("Второй акт", "Оленья кожа") "Даааааали!", экстравагантная комедия об известном художнике Сальвадоре Дали. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Это один из самых кассовых фильмов Дюпье (картина уже вышла в прокат в Европе)", - рассказала собеседница агентства.

Согласно сюжету, начинающей журналистке поручено взять интервью у Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, но она "раз за разом переносится из-за обстоятельств "непреодолимой" силы". Так, "экстравагантный, капризный и самый дерзкий" художник увлекает героиню "в лабиринт бесконечных сюрпризов", рассказали в кинопрокатной компании.

Режиссер о картине

"Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. Надо попытаться найти такую форму свободы, на которую вдохновляет его работа. Мне не интересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения, едва ли не больше, чем Дали как художник", - пояснил Дюпье, его цитируют в кинопрокатной компании.

По словам режиссера, на роль Дали он выбрал сразу несколько актеров - Эдуарда Баэра, Джонатана Коэна, Пио Мармая, Жиля Леллуша и Дидье Фламана, который исполнил роль Дали в старшем возрасте.

"Это часть моего желания порвать с биографическим фильмом. <...> Я позволяю каждому актеру придумать своего Дали, взяв на вооружение свою характерную французскую фразировку. Зритель может использовать их как ориентиры. <...> В фильме можно подумать, что между ними происходит соревнование. А я, наоборот, искал что-то более гармоничное. Все думают о Дали как о двух поднятых вверх усах, больших глазах и акценте. Дали сумел изобрести себе маскировку. Я хотел, чтобы фильм тоже это показал", - подчеркнул Дюпье.

Отмечается, что 6 мая в первом зале киноцентра "Октябрь" в рамках проекта "Каро.Арт" состоится зрительская премьера "Даааааали!". Показ пройдет на французском языке с субтитрами.

По словам пресс-атташе компании, комедия выйдет при поддержке радио "Monte Carlo", а также "The Blueprint", "Moskvich Mag", "Afisha.ru", журнала "Сноб" и программы "Сити" (Москва 24).