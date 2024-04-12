Большинство россиян рассказали, что смотрят фильмы о домашнем насилии

К выходу второго сезона сериала "Обоюдное согласие", стартовавшего 1 апреля, онлайн-кинотеатр KION и сервис VK Добро провели масштабный опрос пользователей соцсетей об их отношении к домашнему насилию и фильмам, которые поднимают эту тему.

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В опросе приняли участие свыше двух тысяч человек, 75% из них признались, что смотрят фильмы, рассказывающие о домашнем насилии. Среди мужчин, которые не смотрят такое кино, самым популярным ответом стало то, что тема домашнего насилия их не интересует. А женщины рассказали, что отказываются от просмотра, чтобы избежать лишнего волнения.

При этом 35% опрошенных женщин и 25% респондентов-мужчин признались, что лично сталкивались с домашним насилием, а 40% участников опроса сообщили, что им известны такие случаи среди знакомых.

В 90% процентах случаев участники опроса к проявлениям домашнего насилия отнесли рукоприкладство. Обращаться в полицию в таких случаях считают необходимым 95% респондентов.

Первый сезон сериала "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики вышел в 2022 году, он рассказывал о молодой женщине, которая обвинила своих друзей в групповом изнасиловании.

Во втором сезоне главные герои другие - в центре истории с виду благополучная семья, где при весьма подозрительных обстоятельствах умирает муж, а супруга, как выяснилось, годами страдала от домашнего насилия.