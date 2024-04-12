Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году

Киноленту «В списках не значился» по повести Бориса Васильева планируют показать к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на создателей проекта.

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Исполнитель одной из главных ролей Владимир Машков отметил, что этот фильм необходимо показать на киноэкране, особенно для молодого поколения.

Отмечается, что в съемках фильма также приняли участие Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Яна Сексте и Сергей Угрюмов. Ранее стало известно, что съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».