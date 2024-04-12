Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году
Киноленту «В списках не значился» по повести Бориса Васильева планируют показать к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на создателей проекта.
Исполнитель одной из главных ролей Владимир Машков отметил, что этот фильм необходимо показать на киноэкране, особенно для молодого поколения.
Отмечается, что в съемках фильма также приняли участие Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Яна Сексте и Сергей Угрюмов. Ранее стало известно, что съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».