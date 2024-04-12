Вышел трейлер драмы «Девушка и море» с Дейзи Ридли

Компания Disney опубликовала трейлер драматического фильма «Девушка и море» (Young Woman and the Sea) с Дейзи Ридли (последняя трилогия «Звёздных войн»).

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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.

Лента расскажет биографию Гертруды Эдерле, американской чемпионки по плаванию, которая впервые завоевала золотую медаль на Летних олимпийских играх 1924 года. А в 1926 году Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.

Также в актёрский состав вошли Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния, Жанетт Хейн, Итан Роуз, Башар Рахал, Док Батлер и другие. Режиссёром картины выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Премьера ленты «Девушка и море» в мировом прокате состоится 31 мая. Дата выхода в кинотеатрах России пока не раскрывается.