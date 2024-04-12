Создатель Fallout Тимоти Кейн поделился впечатлениями от сериала «Фоллаут»

11 апреля состоялась премьера первого сезона сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Первые два эпизода шоу уже посмотрел создатель франшизы Тимоти Кейн.

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По словам геймдизайнера, сериал ему понравился. Самое большое впечатление на него произвели визуальный стиль, юмор и игра актёров, поэтому он планирует досмотреть и оставшиеся серии.

Особенно Кейна порадовало то, что многие актёры сами были фанатами Fallout. Ко всему прочему, разработчик отметил, что авторы шоу проставили правильные акценты с юмором.

За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграл гуля.