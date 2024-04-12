«Шедевр»: критики восхваляют фильм «Претенденты» с Зендеей

12 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Претенденты» — новой ленты итальянского режиссёра Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем»). Фильм расскажет о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Главную роль в ленте исполнила Зендея — звезда «Дюны» и «Человека-паука».

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Журналисты уже посмотрели ленту и выпустили обзоры за две недели до мировой премьеры. На агрегаторе Rotten Tomatoes по итогам 23 обзоров абсолютно все критики рекомендуют ленту к просмотру. Они хвалят фильм за достоверную актёрскую игру, отлично переданное эротическое напряжение между героями, а также невероятно бодрые теннисные сцены.

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Отрывки из обзоров критиков на фильм «Претенденты»

«Претенденты» — это первый настоящий кинематографический шедевр 2024 года. Умный, соблазнительный и полный сексуального напряжения, «Претенденты», пожалуй, самый приятный фильм Луки Гуаданьино на сегодняшний день. «Претенденты» заставят вас затаить дыхание. Захватывающий триллер, который поразил меня до глубины души. Музыка, игра Зендеи, монтаж и вообще весь фильм — это шедевр. Настроение здесь безудержное. Драма всегда захватывающая. В конечном счёте это мастер-класс в духе «Большого шлема».

Премьера «Претендентов» состоится 26 апреля. До России фильм официально не доберётся.