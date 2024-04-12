В Перми фестиваль научного кино Future.doc открылся фильмом об охотнике за метеоритами

Фестиваль научно-популярного кино Future.doc открылся в Перми дебютным фильмом режиссера Натальи Анисимовой "Охотник за метеоритами". Картина рассказывает о человеке, его мечте, силе его духа, которая способна изменить жизнь людей, увлечь их своей целью и вселить уверенность в своих силах, передает корреспондент ТАСС.

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"С самого детства меня вдохновляли люди, которые нашли свое предназначение, целиком и полностью посвятили себя ему, верят в него и, несмотря ни на какие преграды, ежедневно меняют этот мир к лучшему. Я очень хотела снять фильм о таком человеке. И когда познакомилась с главным героем фильма - Тимуром Крячко, я сидела, смотрела на него, как он с горящими глазами рассказывает об открытиях, об экспедициях, о находках, и понимала: вот он - мой герой, - рассказала Анисимова перед показом фильма. - До знакомства с учеными метеориты для меня были холодными пришельцами, которые прилетают к нам из космоса. Но эти ученые рассказывают о метеоритах, как о своих близких знакомых или друзьях. И я поняла, что, казалось бы, неживые метеориты делают более живыми людей".

Фильм рассказывает о первооткрывателе со стажем, человеке, посвятившем свою жизнь астрономии и метеоритике, Тимуре Крячко. Чтобы показать, как происходят поиски метеоритов, съемочная группа отправилась вместе с героем фильма в Восточную пустыню Египта. Это одно из первых мест, где Тимур искал метеориты, а спустя 12 лет герой фильма вернулся в то место, где были совершены его первые находки.

О фестивале

Международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc в шестой раз проходит в Перми с 12 по 18 апреля. Кинопрограмма этого года посвящена исследованиям космоса, экологии и археологии, медицине и искусственному интеллекту. Герои фильмов этого года, помимо поиска метеоритов в пустыне, строят зеленый город, ищут способы излечения от рака и изучают сон.

"В программе фестиваля фильмы о поиске метеоритов, о поиске затонувших кораблей, об экологических проблемах больших городов и способах их решения, о пермских египетских мумиях и чудесах медицины. Известнейшие научные блогеры - Денис Бояршинов, Алексей Водовозов, Вячеслав Авдеев - расскажут о тайнах пространства, времени, об опасностях, исходящих из космоса, о шарлатанах в медицине, а также будут встречи с режиссерами и экспертами в науке и технологиях", - рассказал программный директор фестиваля Григорий Головчанский.

Помимо насыщенной кинопрограммы, лекций и дискуссий на фестивале пройдут мастер-классы, мастерские и концерты. В частности, на одной из площадок можно будет смастерить камеру-обскура, лампу и посетить физическую лабораторию.