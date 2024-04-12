Почти 350 человек пришли на премьеру фильма Московского планетария о Солнечной системе

Премьерный показ полнокупольного научно-популярного фильма "Планеты Солнечной системы", который состоялся в Московском планетарии в День космонавтики, собрал почти 350 зрителей, сообщили ТАСС организаторы события.

Получасовая картина посвящена Солнечной системе и рассказывает, как менялись представления людей о планетах. Перед премьерой авторы встретились с журналистами и гостями, а также передали афишу фильма представителям Российской государственной библиотеки, располагающей самой большой в мире коллекцией афиш.

"Зал фактически полный: 340 зрителей", - уточнили корреспонденту ТАСС организаторы.

Фильм был создан за 1,5 года киностудией Московского планетария, которому в этом году исполняется 95 лет. Научным руководителем проекта выступила научный директор планетария Фаина Рублева, над фильмом также работали Тамара Столбова (режиссер, продюсер), Олег Давыдов (сценарист, второй режиссер) и несколько других авторов, а также научных консультантов.

Гипотезы и перспективы новых открытий

В основу картины вошли научные данные, полученные в ходе космических миссий. Зрители могут, например, узнать о горах на кольцах Сатурна и других малоизвестных фактах. Рассказывается в ней и об актуальных дискуссиях астрономов.

Так, согласно одной из гипотез о природе формирования ландшафта Марса, на его поверхности когда-то существовали ледники, таяние которых оставило следы, похожие на русла высохших рек. По другой версии, на поверхности Марса действительно существовали реки.