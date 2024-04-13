В Калуге открылся пятый международный кинофестиваль "Циолковский"

Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе (МКФ) "Циолковский", посвященный героям космоса и 90-летию Юрия Гагарина, стартовал в Калуге. В этом году в программу фестиваля вошли около 100 фильмов из 30 стран, передает корреспондент ТАСС.

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"Авторы и продюсеры со всех стран мира стремятся прислать нам свои программы фестивальные, документальные и игровые фильмы. Но в этом году, что удивительно, нам прислали фильмы из США, Англии, Японии, что свидетельствует о том, что космос и кино - это вещь мировая, вселенская. <…> Мне трудно вспомнить, сколько изначально было заявок, но их было множество, отбор был очень строгий", - сказал президент кинофестиваля Игорь Угольников.

В конкурсной программе участвуют около 100 картин: 7 полнокупольных программ, 16 полнометражных и 10 короткометражных документальных фильмов, 43 мультфильма, а также 6 полнометражек и 27 короткометражек в секции игрового кино.

В программе МКФ заявлены программы полнокупольного кино с лекциями ученых-астрофизиков и астрономов. Кроме этого, в рамках кинофестиваля пройдут встречи с космонавтами - Анной Кикиной, Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным, Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым.

"Это тоже очень важно, рассказ о космосе непосредственно из их уст", - отметил Угольников.

Фестиваль открыл фильм о наследии Юрия Гагарина "Обнимая мир", который представлен в конкурсной программе документальных лент. В День космонавтики премьера картины состоялась также в Перу, там же открыли бюст первого космонавта.

"Наш фильм "Обнимая мир" о том, <…> как Гагарин объединил весь мир своим полетом, потому что это первый человек из всего человечества, который полетел в космос. И этот фильм о том, как событие, которое произошло 63 года назад, продолжает существовать в жизни разных людей во всех уголках планеты и при этом объединяет нас всех", - сказала режиссер-постановщик картины Анна Филиппова.

Имена победителей кинофестиваля назовут 16 апреля на церемонии закрытия. Главным призом - Гран-при "Циолковский" - награждается лучший художественный фильм, за лучшую режиссерскую работу вручается Гран-при "Королев", а Гран-при "Клушанцев" удостаиваются картины с лучшими спецэффектами. В этом году организаторы кинофестиваля учредили новый Гран-при "Гагарин" - его получит лучшая российская картина о космосе.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Циолковский" состоится в Калуге в пятый раз, в этом году он пройдет с 12 по 16 апреля. В программе фестиваля - конкурсы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.