В кино — «Падение империи». Чем впечатляет этот эффектный блокбастер?

В российский прокат вышло «Падение империи» Алекса Гарленда — один из самых амбициозных фильмов года, осмеливающийся представить современную Америку, в которой узурпация власти президентом привела к отделению Техаса и Калифорнии, а затем и полномасштабной гражданской войне. «Лента.ру» рассказывает, насколько убедительной получилась альтернативная история по версии Гарленда.

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В Нью-Йорке взлетает на воздух очередное здание — патрулирующие улицы федеральные войска тут же начинают палить во все стороны, не разбираясь, прилетит ли очередная пуля в кого-то из мирных граждан. Врассыпную разбегаются даже видавшие виды военные репортеры и фотографы — но легенда профессии, стрингерша с камерой наперевес Ли (Кирстен Данст) успевает не только спастись сама, но и вытащить из-под огня юную Джесси (Кейли Спейни), которая еще только мечтает стать работающим в горячих точках фотографом.

Самой горячей точкой на планете при этом являются сами США

Пока с телеэкранов гудит уверенный голос самовольно назначившего себя на третий срок и столкнувшегося с вооруженным сопротивлением объединенных Калифорнии и Техаса президента (Ник Офферман), который провозглашает, что сепаратисты на грани поражения, Ли с коллегами убеждены: на самом деле Белый дом вот-вот падет. Кто будет первым, кто снимет эксклюзивные кадры с низвергнутым президентом? Кто первым об этом низвержении напишет? Ли, репортер Reuters Джоэл (Вагнер Моура), ветеран The New York Times (точнее, «того, что от них осталось») Сэмми (Стивен Хендерсон) и увязавшаяся с ними Джесси отправляются в дорогу, которая пройдет через линию фронта, лагерь беженцев, несколько засад и, наконец, Вашингтон.

Когда некоторые детали нового фильма Алекса Гарленда — самого амбициозного и при этом самого реалистичного проекта в карьере, в которой до этого момента преобладали вариации на тему научной фантастики и психотриллера («Аннигиляция», «Из машины», «Род мужской»), — стали известны публике, мгновенно зазвучали разговоры, что британский режиссер и писатель решительно ничего не понимает в американской политике. Где это видано, чтобы ультраконсервативный, до зубов вооруженный Техас объединил силы с образцово либеральной, предпочитающей стрелковому оружию йогу и смузи Калифорнией? Именно этот невозможный в реальной жизни союз заставил большую часть зрителей ждать «Падение империи» если не со скепсисом, то точно с подозрением.

Дата выхода: 11 апреля

Страна: США — Великобритания

Продолжительность: 1 ч. 49 мин.

Режиссер: Алекс Гарленд

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Ник Офферман

Что ж, объясняться за самое спорное из своих решений Гарленд в «Падении империи» даже не думает — он вообще попросту не тратит времени на экспозицию, предпочитая с головой бросить зрителя в пучину происходящих событий. Информация об их подтексте в дальнейшем тоже оказывается скудной, подаваемой даже не по ложечке, а по крупицам. Нам дают понять, что президент поступился конституцией настолько, что уже заслужил сравнения с Муссолини — и что он отдавал приказ бомбить возмутившиеся его действиями штаты.

К моменту, когда «Падение империи» начинается, гражданская война приближается к финалу — что, впрочем, не помогает аудитории по ходу фильма лучше понимать, на чьей стороне сражаются попадающие в кадр бойцы

Эта дезориентация явно входила в замысел режиссера — и надо заметить, что его герои растеряны насчет принадлежности тех, кого встречают в своем путешествии сквозь воюющую Америку, ничуть не меньше. Куда больше политических раскладов их все равно, впрочем, интересует эффектный кадр или шанс отправить в редакцию эксклюзив. Более того, чем ближе к Вашингтону оказываются персонажи, тем сильнее на первый план в «Падении империи» выходит вовсе не судьба Штатов или ужасы войны, а напряжение между журналистской этикой, амбициями и элементарным человеческим отношением к окружающим. В случае вечно нахмуренной героини Данст к этому гремучему коктейлю добавляется еще и заработанное годами военных командировок ПТСР.

Да-да, распиаренный блокбастер о постигшем США хаосе внутреннего конфликта на поверку действительно оказывается производственной драмой о нелегкой журналистской доле — и нельзя при этом даже сказать, что Гарленд при его явной симпатии к работе медиа говорит о ней что-то по-настоящему свежее. В основном «Падение империи» воспроизводит давно знакомые тропы кино о репортерских буднях — будь то менторские отношения между звездой профессии и ее юной фанаткой, невыносимый груз жизни, посвященной наблюдениям за чужими страданиями, или стоковые диалоги о моральной ответственности того, кто нажимает на спуск затвора. Впрочем, надо отдать должное Гарленду — он хотя бы не душит свое кино чрезмерным пафосом созерцания катастрофы наподобие того, от которого не удержался даже Оливер Стоун в «Сальвадоре».

Но хотя «Падение империи» и не справляется со сложностью взятой им темы (и тем более уворачивается от серьезного разбора выбранной им альтернативной истории, которая служит этой теме фоном), оно смотрится совсем иначе, стоит перестать ждать от нее серьезного — или хотя бы внятного — высказывания. Гарленд может не разбираться в деталях американской политики, но у него неплохо работает воображение — и ему хватает дерзости показывать то, что для других выходило бы за рамки хорошего вкуса. И «Падение империи» вполне может смотреться разворачивающимся в эффектных реалиях роуд-муви, главное достоинство которого — продуманные и захватывающие эпизоды-аттракционы: вот рандеву со снайпером-одиночкой в декорациях заброшенной рождественской ярмарки, вот засада в лице беспредельщика-федерала в жутковато розовых очках, а вот прощание с жизнью на фоне бесконечно красиво горящего леса. Все они изобретательно сняты и вполне ладно складываются в цельное, постепенно движущееся к перестрелке с финальным боссом повествование — и тот факт, что архизлодеем здесь выступает президент США, наверняка особенно потрафит как минимум части зрителей.

Фильм «Падение империи» (Civil War) вышел в российский прокат. Интервью «Ленты.ру» с Алексом Гарлендом можно прочитать здесь.