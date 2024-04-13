Фильм «Вызов» показали в Брюсселе в День космонавтики

Российский фильм "Вызов" показали в Русском доме в Брюсселе 12 апреля в честь Дня космонавтики, передает корреспондент ТАСС.

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Концертный зал Русского дома, рассчитанный на 140 мест, был почти полон.

"Для бельгийцев и российских соотечественников - это уникальная возможность посмотреть первый космический фильм. Он вызывает у зрителей сильные эмоции. Было много моментов, когда зал смеялся шуткам, особенно зрители оценили фразу героя Александра Балуева: "Там, где есть русская женщина - там всегда притяжение", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Брюсселе Вера Бунина. "Зал, затаив дыхание, любовался красотой Земли и космоса вместе с героиней Юлии Пересильд, напряженно следил за реалистичной до деталей хирургической операцией. Наверное, многие думали о том, насколько метафорична МКС нашей планете, как мала и одновременно богата наша Земля, на которой, как и в космосе, можно выжить только помогая друг другу", - продолжила она.

Фильм демонстрировался на русском языке с английскими субтитрами бесплатно для всех желающих. Посетить фильм смогли в первую очередь те, кто следят за программой Русского дома, посещают его мероприятия или занимаются на курсах русского языка.

"Я все время думал, какие сцены снимали в космосе, а какие на земле", - поделился своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС Марсель, студент, изучающий русский язык. "Полет на МКС ради такого фильма - это достойно. Не каждая страна может себе позволить, и результат того явно стоил", - поделилась своими впечатлениями жительница Брюсселя Мария.

Первый художественный фильм в космосе

"Вызов" (2023) режиссера Клима Шипенко - первый художественный фильм, снятый в космосе. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО "Главкосмос", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету врач вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для проведения операции на легких ради спасения жизни космонавта.