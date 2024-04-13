«Битлджус Битлджус»: сюжет и дата выхода продолжения легендарной комедии Тима Бертона

Осенью 2024 года в мировой прокат выходит фильм «Битлджус Битлджус» — продолжение мистической комедии Тима Бертона, которая увидела свет в 1988 году. История про мрачного подростка Лидию Дитц и сумасшедшего полтергейста по имени Битлджус уже давно приобрела статус культовой, а полосатый костюм главного героя стал одним из классических образов на Хэллоуин. Вторая часть «Битлджуса» вернет на экраны знакомых персонажей и актеров, а также представит зрителям новых героев. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете фильма «Битлджус Битлджус», когда состоится его премьера и какие актеры сыграют в сиквеле.

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Главное о фильме

Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice Режиссер: Тим Бертон Жанр: комедия, ужасы, фэнтези Производство: Warner Bros. Pictures Когда выйдет: 2024 год Покажут ли в России: пока неизвестно В главных ролях: Майкл Китон, Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер

Когда выйдет

Дебютный трейлер фильма «Битлджус Битлджус» появился на YouTube-канале студии Warner Bros. 22 марта 2024 года. В нем показали как новых персонажей, так и повзрослевших героев из оригинальной черной комедии Тима Бертона.

В конце трейлера зрители увидели заглавного героя картины — злобного призрака Битлджуса, который произносит фразу «Джус на свободе!» (The Juice is loose!). Роль харизматичного антагониста вновь исполнил Майкл Китон: он играл Битлджуса 36 лет назад.

Дата премьеры картины была известна задолго до выхода трейлера — ее анонсировали еще в мае 2023 года.

Мировая премьера фильма «Битлджус Битлджус» состоится 6 сентября 2024 года

Покажут ли в России

Компания Warner Bros. ушла с российского кинорынка еще в марте 2022 года. После того как студия разорвала все контракты в стране, официальный прокат ее картин стал невозможен.

Несмотря на это, российская аудитория все же может увидеть новую историю Тима Бертона на большом экране. Есть вероятность, что фильм покажут в России с помощью так называемого состоялась кинопремьера фантастической картины «Аквамен и потерянное царство» от Warner Bros.

Производство

Разговоры о вероятном сиквеле культового «Битлджуса» велись еще в 1990-х: был даже написан сценарий для фильма «Битлджус на Гавайях». Но он так и не увидел свет — и Тим Бертон, и Майкл Китон были заняты в других проектах.

Режиссер рассказывал, что в то время обсуждалось несколько концепций для продолжения, но ни одна из них так и не дошла до стадии реализации. «Несмотря на то что это казалось правильным, не было жгучего желания делать это», — объяснял Бертон.

Информация о том, что «Битлджус» все же может получить долгожданный сиквел, Альфред Гоф и Майлз Миллар — они были выбраны на пост сценаристов грядущей ленты.

Сценарий второй части «Битлджуса» написали авторы сериала «Уэнсдей»

Музыку к фильму Дэнни Эльфман — он работал над оригинальным «Битлджусом», а еще создал саундтреки для «Чарли и шоколадной фабрики», «Людей в черном», «Человека-паука 2» Сэма Рейми и многих других известных во всем мире картин.

Кстати, культовая песня «Day-O» из первого фильма прозвучит и в сиквеле — ее модернизированная версия уже появилась в трейлере новой ленты.

Съемки

Съемки фильма «Битлджус Битлджус» США.

Возобновить процесс удалось только 16 ноября, а уже 30 ноября съемки были официально завершены — об этом сообщил режиссер картины. По словам Бертона, большая часть материала была готова еще до забастовки, а для окончания съемочного процесса требовалось всего полтора дня работы.

Кстати, съемки картины «Битлджус Битлджус» частично проходили в американском городе Ист-Коринте — там снимали оригинальный фильм 1988 года.

1 февраля 2024-го вторая часть «Битлджуса» получила свое новое официальное название. Компания Warner Bros. поделилась постером фильма в своих соцсетях — тогда зрители и узнали, что грядущий проект называется «Битлджус Битлджус».

Изначально новый фильм Тима Бертона должен был называться просто «Битлджус 2»

«Осмелитесь сказать это еще раз?» — такой комментарий сопровождал пост Warner Bros. о смене названия. Слоган стал прямой отсылкой к оригинальному «Битлджусу»: согласно сюжету картины, чтобы призвать вредного призрака, нужно было произнести его имя три раза подряд.

В марте 2024 года Майкл Китон сообщил, что уже видел черновую версию фильма, и остался от нее в восторге.

Оригинальный фильм был веселым и визуально удивительным. В сиквеле все это есть, но он еще и по-настоящему красивый и эмоционально интересный. Я не был к этому готов. Это отлично Майкл Китон актер, исполнитель роли Битлджуса

Сюжет

Сюжет второй части картины пока держится в секрете.

По словам Тима Бертона, единственное, что стоит знать о фильме — «Битлджус Битлджус» начнется с гибели одного из членов семьи Дитц. «Там есть что-то, что происходит и запускает события фильма», — туманно объяснил режиссер.

События второй части «Битлджуса» развернутся спустя несколько десятков лет после финала оригинальной картины

Известно, что большое внимание в фильме будет уделено взаимоотношениям между Лидией и ее дочерью Астрид. Фильм покажет, что произошло с Лидией за годы после встречи с Битлджусом.

О чем был оригинальный «Битлджус» Фэнтэзийная комедия 1988 года рассказывает о молодой супружеской паре — Адаме (Алек Болдуин) и Барбаре (Джина Дэвис) Мейтленд. Их счастливую жизнь прерывает автомобильная авария — возлюбленные становятся призраками и понимают, что им придется обитать в своем загородном доме еще 125 лет. Вскоре жилище Мейтлендов обретает новых владельцев. Его продают семье Дитц, переехавшей из Нью-Йорка: бывшему застройщику Чарльзу (Джеффри Джонс), его взбалмошной жене-скульптору Делии (Кэтрин О'хара) и дочери Чарльза от первого брака, угрюмому подростку Лидии (Вайнона Райдер). Адам и Барбара пытаются избавиться от новых жильцов, которые уже переделывают дом под себя. Однако их попытки заканчиваются провалом — никто, кроме Лидии, не способен видеть призраков. Отчаявшиеся привидения решают обратиться за помощью к дерзкому полтергейсту Битлджусу (Майкл Китон). Он называет себя «биоэкзорцистом» и обещает помочь Мейтлендам избавиться от живых обитателей дома. Однако жуткий призрак в полосатом костюме быстро начинает играть по своим правилам, и события в доме Мейтлендов-Дитц принимают совершенно безумный поворот.

Сам Бертон рассказал, что при работе над фильмом использовал много технических приемов из первой части. «Нужно было вернуться к основам, сделать качество своими руками», — отметил он и добавил, что за за время съемок сиквела вспомнил, почему так любит создавать кино.

Актерский состав

В продолжении легендарной комедии Тима Бертона зрители увидят уже знакомых персонажей и новых героев. К своим ролям вернутся Майкл Китон, который играл Битлджуса в оригинальном фильме, и Вайнона Райдер, исполнившая роль саркастичного подростка Лидии.

Кстати, «Битлджус» стал первым громким проектом для Вайноны Райдер. Тогда ей было всего 17 лет, а на момент выхода продолжения звезде картины «Эдвард руки-ножницы» и сериала «Очень странные дела» будет 52.

Кто сыграет в фильме «Битлджус Битлджус»

Майкл Китон («Бэтмен» Тима Бертона) — Битлджус Вайнона Райдер («Очень странные дела») — Лидия Дитц Моника Белуччи («Страсти Христовы») — Делорес, жена Битлджуса Дженна Ортега («Уэнсдей») — Астрид Дитц, дочь Лидии. Дженна Ортега рассказала, что ее героиня странная, но «не такая, как вы ожидаете». Актриса добавила, что Астрид отличается от своей матери, при этом ее сложно назвать позитивной и солнечной девушкой Кэтрин О’Хара («Один дома») — Делия Дитц, мачеха Лидии и сводная бабушка Астрид Уиллем Дефо (Отель «Гранд Будапешт») — детектив-призрак. По словам Дефо, в мире живых его персонаж был актером и снимался в фильмах категории Б — бывшая профессия наложила серьезный отпечаток на поведение призрака Джастин Теру («Малхолланд Драйв») — Рори Берн Горман («Темный рыцарь: возрождение легенды») — преподобный Дамиан Артур Конти («Дом Дракона») — парень Астрид Дитц