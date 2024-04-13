Десять мощных фильмов про гладиаторов

У некоторых из этих кинокартин очень непростая судьба.

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Гладиаторские бои на потеху публике вошли в историю как одно из самых жестоких и кровавых развлечений. На самом деле такие поединки богатые патриции устраивали, чтобы найти способ отвлечь простой люд от экономических проблем и политических интриг. Пока народ с азартом следил за ареной, власть решала их судьбу.

Впрочем, судьба самих гладиаторов была почти предрешена — мало кто из воинов-рабов доживал до преклонного возраста. Гладиаторские поединки не раз становились предметом экранизации, и, честно говоря, несмотря на всю жестокость боёв, даже на экране бои смотрятся захватывающе.

Cобрали подборку самых зрелищных, необычных и спорных картин про гладиаторские поединки.

«Гладиатор», США, Великобритания, Мальта, Марокко, 2000 год

Жанр: драма

Режиссёр: Ридли Скотт

Главные актёры: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Оливер Рид

Возрастные ограничения: 18+

Эпическую картину можно смело назвать главным фильмом про гладиаторов. Историческая драма сорвала в 2000 году большой куш «Оскаров». Целых пять заветных статуэток, в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую мужскую роль» (Рассел Кроу с того момента из разряда австралийских звёзд перерос в масштаб мировых).

Над сценарием фильма работали почти 20 лет! Ридли Скотт сначала планировал взять на роль Мела Гибсона, но бюджет уже был почти израсходован на декорации, костюмы и компьютерную графику. Тогда кастинг-директоры начали поиск менее звёздного актёра с колоритной внешностью. Их выбор пал на Кроу. Расселу пришлось в буквальном смысле попотеть, чтобы сбросить лишний вес (актёр признавался, что склонен к полноте) и набрать мышечную массу. Бег, штанга, силовые тренировки и питание позволили актёру за несколько месяцев привести себя в форму настоящего гладиатора.

Как мы помним, по сюжету генерал Максимус оказывается преданным. После гибели римского императора на троне восседает его сын — жестокий и коварный Коммод (Хоакин Феникс). Хотя сценаристов историки обвиняли в исторических неточностях, то тут авторы были правы, описав Коммода как интригана и злодея. Согласно архивам, император был параноиком и помешанным на теории заговоров. Он видел опасность везде и в каждом подозревал убийцу. За время его правления было казнено много людей, в том числе и знатных персон. Даже собственную супругу, которую он подозревал в супружеской измене, Коммод не пощадил.

Для съёмок боёв на арене был построен настоящий Колизей, но его всё равно пришлось расширить путём компьютерных спецэффектов. А вот тигры, сражающиеся с Максимусом, были настоящими! Дрессировщики стояли наготове с дротиками, заряженными снотворным. Если вдруг полосатые звёзды закапризничают и захотят отведать кусочек австралийского тела Рассела Кроу. В планах Ридли Скотта было задействовать и боевого носорога. Но зверь известен тем, что практически не поддаётся дрессировке, а виртуальный носорог смотрелся убого и смешно.

В 2024 году Ридли Скотт начинает работу над продолжением «Гладиатора». Съёмки должны начаться в Марокко, а действие фильма будет происходить спустя 20 лет. На этот раз на престоле император Каракалла (в его роли Джозеф Куинн, звезда сериала «Очень странные дела»). Главный герой — племянник Коммода Луций (его играет Пол Мескал), сын Луциллы (в её роли снова Конни Нильсен). Также известно, что в сиквеле снимаются Дензел Вашингтон и Педро Паскаль.

«Помпеи», США, Канада, Германия, Великобритания, 2014 год

Жанр: драма

Режиссёр: Пол У. С. Андерсон

Главные актёры: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, Адевале Акинойе-Агбаже

Возрастные ограничения: 18+

Милон (Кит Харингтон) — сын вождя кочевого племени. 17 лет назад его народ и родители были истреблены римлянами, а мальчишку взяли в плен. Годы спустя новый владелец Милона решает выставить его на гладиаторских боях в Помпеях. По дороге в город Милон выручает из беды Кассию (Эмили Браунинг) — девушку из знатной семьи. Естественно, молодые люди влюбляются в друг друга с первого взгляда.

По прибытии в Помпеи сначала новичка ветераны-гладиаторы встречают враждебно. Но, видя силу и стремление парня к свободе, решают организовать бунт и сбежать. Первая попытка заканчивается провалом, но Кассия умоляет римского сенатора пощадить возлюбленного. И взамен соглашается выйти замуж за сенатора.

Милон не теряет надежды освободиться из плена и обрести счастье с Кассией. Бои, побег, ожесточённая борьба — и всё это на фоне взбунтовавшегося вулкана Везувия, который, как известно, стёр Помпеи с лица земли.

Жанр: боевик

Режиссёр: Кевин Макдональд

Главные актёры: Ченнинг Татум, Джейми Белл, Дональд Сазерленд

Возрастные ограничения: 12+

Римский центурион Марк Флавий Аквила (Ченнинг Татум) — доблестный воин, сразивший на поле брани немало кельтских племён. Из-за ранения он получает почётное увольнение. Но Марку не до почестей, его волнует судьба отца-генерала, пропавшего без вести 20 лет назад.

Римлянин решает отправиться на его поиски далеко на север — родину враждебных кельтов. Помогает ему лишь раб-кельт Эски (Джейми Белл), ненавидящий римлян, но благодарный Марку за спасение с гладиаторской арены. Аквила пытается выяснить, что произошло с его отцом, а также найти символ Девятого легиона — боевое знамя в виде золотого орла.

Кстати, фильм — это своего рода вольная интерпретация загадки исчезновения реально существовавшего IX Испанского Легиона — боевого подразделения римской армии. Британская писательница Розмари Сатклиф провела целое историческое расследование и в 1954 году написала роман «Орёл Девятого легиона», по которому и была снята одноимённая картина.

«Спартак», США, 1960 год

Жанр: драма

Режиссёр: Стэнли Кубрик, Энтони Манн

Главные актёры: Кирк Дуглас, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс

Возрастные ограничения: 0+

Стэнли Кубрик до конца своих дней открещивался от этого фильма. Знаменитый режиссёр никогда не был сторонником мейнстрима, а здесь ему пришлось, по его словам, удовлетворять потребности продюсеров и именитых актёров.

Все началось с того, что Кирк Дуглас узнал о съёмках «Бен-Гура» и попросился на главную роль, уверенный в том, что он её получит. Но режиссёр предложил Кирку лишь роль второго плана. Оскорбленный Дуглас решил спродюсировать другой исторический эпос. С самим собой в главной роли. Однако оказалось, что ещё одна кинокомпания возжелала экранизировать «Спартака» под условным названием «Гладиаторы». За сценарий развернулась целая война, полная интриг. В итоге Дугласу удалось отвоевать право на съёмки. Но теперь возникла новая проблема — поиск сценариста для адаптации, режиссёра, кто не побоится потратить грамотно огромный бюджет, и конечно, актёров.

Первоначальный сценарий не понравился Дугласу. Он нанял для работы Далтона Трамбо, внесённого в чёрный список из-за антиамериканской деятельности. Опальный сценарист согласился работать только в том случае, если его имя будет в титрах. А значит, Кирку Дугласу нужно было уговорить людей из правительства вернуть честное имя Далтона и исключить из запрещённого списка.

Человеком из правительства оказался президент Ричард Никсон — Дуглас дошёл даже до него! Далтон приступил к сценарию, а Дуглас – к поиску режиссёров. Первым стал известный создатель вестернов Энтони Манн. Но он так боялся маститых актёров Питера Устинова и Лоуренса Оливье, что вносил правки в сцены по их указаниям. А это превратило съёмочный процесс в хаос. Манн в итоге получил расчёт, и картина снова осталась без режиссёра.

Кирк Дуглас и Стэнли Кубрик были приятелями, частенько перекидывались в покер. И за одной из партий Кирку предложил 30-летнему безработному режиссёру возглавить проект. Стэнли согласился. Дуглас ожидал, что новичок будет ему благодарен, в связи с чем он сможет им легко управлять. Но Кубрик проявил себя неожиданным образом.

Перфекционист до мозга костей, скрупулёзный, прямолинейный и придирчивый к мелочам сводил с ума всех — от ассистентов до актёров. Он вмешивался в работу осветителей, операторов, реквизиторов, уволил с позором немецкую актрису Сабину Бетман, которая играла рабыню Варинию — возлюбленную Спартака. Он усомнился в её актёрских способностях и потребовал сыграть на камеру сильные эмоции. Обескураженная Сабина и слова не смогла промолвить и была отправлена домой. А Кубрик предложил роль актрисе Джин Симмонс. Режиссёр проявлял категоричность во всём. Также он нещадно резал сцены на монтаже. Например, кадр с распятием Спартака был сокращён вдвое. Даже Дуглас не выдержал и завопил на съёмках: «Вы знаете, сколько мне пришлось висеть на этом проклятом кресте!? И теперь всё вырезано?».

Как бы сложно ни шла работа над картиной, она стала первой высокобюджетной в истории кино и вошла в Национальный реестр фильмов. «Спартак» получил четыре премии «Оскар» и награду «Золотой глобус».

«Арена», Италия, США, 1973 год

Жанр: приключения

Режиссёр: Стив Карвер

Главные актёры: Маргарет Марков, Пэм Гриер, Лукреция Лав

Возрастные ограничения: 18+

Да, этот фильм язык не повернётся назвать шедевром. Но если вы ещё ностальгируете по «Конану-варвару», «Братьям-варварам», «Шине — королеве джунглей», то «Арена» вполне смотрибельна. Особенно запоминаема в роли гладиатора темнокожая красотка Пэм Гриер, которой в этом фильме всего 24 года. Это гораздо позже она выстрелит ролью Джекки Браун в одноимённой картине Квентина Тарантино и получит за неё «Оскар».

В 70-е годы Пэм больше прославилась работой в так называемых эксплуатационных фильмах. Полуобнажённые красотки, море крови, больше мейнстрима и средние бюджеты — всё это быстро окупалось в прокате, и продюсерам было выгодно пачками выпускать такие «шедевры». Так и в «Арене»: полуголые женщины-гладиаторы вступают в ожесточённый бой за свою честь и свободу.

«Последний гладиатор», Германия, Австрия, 2003 год

Жанр: драма

Режиссёр: Йорго Папавасилиу

Главные актёры: Штефан Хорнунг, Андреа Клевен, Таня Венцель

Возрастные ограничения: 18+

Германиус (Штефан Хорнунг) — выходец из знатного рода, но его родители погибают в результате римского вторжения. Он, его брат и сестра попадают в плен. Германиуса с братом отправляют биться на арене. В результате одного из поединков брат героя погибает от меча свободного гладиатора Лагоса.

Теперь Германиусом движет только месть. Он жаждет встречи с Лагосом в бою, чтобы покарать убийцу родного человека. Но вот ужас — в негодяя влюблена сестра Германиуса. Герою предстоит сделать сложный выбор, а ещё и найти способ, как вырваться из плена.

«Спартак: Кровь и песок», США, 2010 год

Жанр: исторический сериал, три сезона

Режиссёр: Джесси Уарн, Майкл Херст, Рик Джейкобсон

Главные актёры: Энди Уитфилд, Лиам Макинтайр, Ману Беннетт

Возрастные ограничения: 18+

По масштабу, жёсткости и откровенности сцен первый сезон сериала вполне мог бы сравниться с «Игрой престолов». Сценаристы больше времени уделили ранней жизни Спартака до того, как он стал рабом-гладиатором. После триумфа первого сезона режиссёры были в полной готовности к съёмкам второго и третьего. Но главная звезда проекта Энди Уитфилд сообщил о страшном диагнозе — лимфоме. Продюсеры сделали паузу, которую закрыли мини-сериалом «Спартак: Боги арены» о жизни другого гладиатора Ганника. Все надеялись, что Уитфилд сможет победить болезнь. Но, к сожалению, после полутора лет борьбы 39-летнего актёра не стало.

Режиссёры были вынуждены искать другого актёра, им стал австралиец Лиам Макинтайр. Актер признавался, что является большим поклонником сериала, и сыграл в двух последующих сезонах «Спартак: Месть» и «Спартак: Война проклятых».

«Два гладиатора», Италия, 1964 год

Жанр: приключения

Режиссёр: Марио Кайано

Главные актёры: Ричард Харрисон, Мойра Орфей

Возрастные ограничения: 18+

Актёр Ричард Харрисон за свою карьеру сыграл в десятке фильмов про гладиаторов. Статного юношу без актёрского образования заприметили в фитнес-зале, где он работал инструктором. За первой картиной про гладиаторов последовала другая, затем ещё одна, и вскоре за Харрисоном закрепилась слава главного гладиатора Голливуда.

Одним из самых заметных проектов в фильмографии Ричарда стали «Два гладиатора». По сюжету после смерти императора Марка Аврелия у власти оказывается его сын — жестокий тиран Коматос. Главное развлечение кровожадного правителя — это гладиаторские бои. Так Коматос и наслаждался бы хлебом и зрелищами, если бы на пороге не появился ещё один наследник престола — Луций Крас (Ричард Харрисон). Он вызывает Коматоса на смертельный гладиаторский поединок.

Жанр: исторический сериал, два сезона

Режиссёр: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер

Главные актёры: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер

Возрастные ограничения: 18+

Зрелищный и качественный сериал на удивление продержался всего два сезона и закрылся, к превеликому сожалению фанатов. По сюжету действие происходит в 52 году до н.э. Юлий Цезарь возвращается в Рим после восьмилетней войны, но вот только не все рады приходу императора. Его племянница Атия страшится приезда дяди и готова на всё, чтобы воспрепятствовать его правлению.

Создатели очень тщательно подошли к съёмкам. А из-за их скрупулёзности страдали несчастных пять десятков статистов, которых выбрали на роль римских легионеров. Бедолаг отправили в лес, в специальный лагерь. Почти месяц статисты жили в условиях, приближённых к реальности древнеримских времен. Тут и жёсткая военная дисциплина, отсутствие каких-либо удобств (даже мыла и туалетной бумаги не было, всё по-настоящему), изнуряющие тренировки, уроки владения мечом и рукопашного боя. Кстати, не все смогли пройти испытания — четверть отсеялась в первую же неделю.

А ещё в сериале много знакомых по «Игре престолов» лиц — к примеру, Тобайас Мензис (Эдмур Талли в «Игре», в «Риме» — Брут, убийца Цезаря), Киран Хайндс (Манс-Налётчик/Юлий Цезарь), Индира Варма (Эллария Сэнд, мать Песчаных змеек/Ниоба).

«Гладиатрикс», Россия, США, 2001

Жанр: боевик

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов

Главные актёры: Карен Макдугал, Лайза Дерган, Ольга Сутулова, Юлия Чичерина

Возрастные ограничения: 18+

Не спешите сетовать на низкие оценки (согласимся, что вполне оправданные и справедливые). По антуражу и костюмам очевидно, что на фильм практически не было бюджета. Даже декорации скупали по дешёвке со съёмочных площадок других исторических фильмов (говорят, что в кадре засветились и декорации со съёмок «Гладиатора» Ридли Скотта). Сделайте скидку на то, что это первый большой кинопроект Тимура Бекмамбетова. Который, мягко говоря, получился комом. А ещё – на то, что главные роли в фильме исполнили модели журнала Playboy Карен Макдугал и Лайза Дерган.