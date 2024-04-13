Поразительный экшен в духе «Джона Уика»: обзор фильма «Манкимэн»

Дев Патель дерётся даже лучше Киану Ривза.

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Снять качественный боевик — сложная задача. Нужно придумать креативные поединки, научить актёров убедительно размахивать кулаками, проследить, чтобы удары были смачными, и переснимать сцены до тех пор, пока схватка не пройдёт идеально. Гораздо проще и дешевле поставить зелёный фон и всё нарисовать.

Дев Патель, известный по ролям в «Миллионере из трущоб» и «Службе новостей», точно знал, насколько тяжёлый труд его ждёт. Но разве это проблема? Патель придумал и срежиссировал «Манкимэна», а также сыграл в фильме главную роль. Так и создал боевик, который стоит смотреть всем фанатам жанра.

«Манкимэн»: информация о фильме

Название: «Манкимэн» (Monkey Man)

Режиссёр: Дев Патель

Актёры: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати и другие

Дата выхода: 11 апреля 2024 года

Жанр: боевик, триллер, криминал

Страна: США, Канада, Сингапур, Индия.

«Манкимэн»: где смотреть?

Фильм официально показывают в российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Манкимэн против прогнившей системы

На первый взгляд Кид — обычный индийский неудачник. Он работает за копейки, с трудом собирает деньги на еду и проигрывает в подставных боях. К слову, на ринг он выходит в маске обезьяны, за что и получает прозвище Манкимэн.

Но есть у Кида один секрет — он одержим местью. В детстве его поселение сожгли злые власть имущие люди. Тогда герой лишился семьи и поселился в лесу. С тех пор Кид шаг за шагом подбирается к обидчикам: учится драться, следит за целями и распорядком их дня, ищет способы попасть к ним на работу. Всё ради того, чтобы дождаться подходящего момента и свершить кровавую вендетту.

Несмотря на банальную фабулу, режиссёру удаётся погрузить зрителя в мрачную атмосферу. Снято всё очень красиво, а Патель вкладывает в скудный сценарий всего себя. Внутренняя боль героя, трагизм его положения и несправедливость мира попросту западают в душу. Вот почему длинную 40-минутную завязку, где практически нет экшена, всё равно интересно смотреть. Как же круто герой сдерживает себя от необдуманных действий, как настойчиво ищет способ нанести смертельный удар, как эффектно дрожат мускулы на его лице — подобные мелочи прилично развлекают.

Пожурить стоит разве что середину фильма. Там сюжет берёт паузу и вынуждает Манкимэна заниматься самокопанием. Увы, тренировки и попытки понять себя показаны откровенно скучно. Хорошо, что этот сегмент не занимает много времени, а после него режиссёр возвращается к экшену.

Джон Уик в Индии

Когда в Сети появились кадры с Пателем в чёрном смокинге, актёра сразу начали сравнивать с Джоном Уиком. У фильмов действительно схожая концепция, где один разъярённый человек противостоит половине мира. Вот только стили героев кардинально различаются. Если Джон Уик полагается на стиль и грацию, то Манкимэн — на звериную жестокость.

Герой делает всё, чтобы зритель одновременно сморщился и восхитился брутальными сценами. Он ломает кости, грызёт глотки, сносит головы и использует любую возможность для убийства. Чего стоит сцена в лифте, где у Кида заняты руки, поэтому он орудует клинком, держа его в зубах. Такой креатив пугает и вместе с этим завораживает.

Видно, что Патель относился к роли максимально ответственно. Это доказывают сцены, снятые одним кадром: они не очень длинные, но их много — и везде актёр проворачивает запоминающиеся трюки или удивляет массовой потасовкой. В финале приходишь к выводу, что в качестве героя боевика Патель превосходит Киану Ривза.

Ещё важнее тот факт, что в поединках ощущается импакт. Здесь нет моментов, когда кулаки пролетают в метре от противника, и тот неказисто падает. В «Манкимэне» чувствуешь, что удары всегда достигают цели, а персонажи реально страдают.

«Манкимэн»: стоит ли смотреть?

Миру «Манкимэна» не хватает интересной мифологии, а сюжет стоило слегка сократить. Зато драки и актёрская игра Дева Пателя настолько хороши, что фильм хочется рекомендовать всем фанатам боевиков.

Оценка «Манкимэна» — 7,5 из 10

Понравилось

Впечатляющий экшен

Дев Патель великолепен.

Не понравилось

Миру не хватает изюминки

Фильм слегка затянут.