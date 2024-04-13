Вышел сериал по мотивам блокадных дневников ленинградской школьницы

В VK Клипах стартовал новый сериал «Осталась одна Таня». В основу сюжета лег дневник «советской Анны Франк» — школьницы Тани Савичевой.

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На тонких листах телефонной книги девочка записывала события своей жизни в мучительные годы блокады Ленинграда, в том числе описав смерть большинства своих родственников. Последними в ее семейной хронике стали горькие слова: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Эту историю о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви расскажут в 36 сериях в довольно необычном формате.

«Вертикальный формат выбран неслучайно, мы считаем, что именно он поможет разговаривать с молодежной аудиторией на одном языке. Основная цель проекта — образовательная. Нам важно донести до аудитории историческую ценность и важность тех событий», — объяснил режиссер сериала Данил Мотин.

К слову, о молодежной аудитории: кроме профессиональных актеров в съемках приняли участие популярные блогеры — Саша Новиков, Никита Златоуст, Виталий Сидельников, Карина Мурашкина и Валерия Трунева. А особенно внимательные узнают голос Вани Дмитриенко, который звучит за кадром. Юный певец озвучил образовательные вставки, которые описывают то, как ленинградцы справлялись с ужасами блокады.

На данный момент в доступе уже 10 серий — новые будут выходить в сообществе проекта в VK ежедневно.