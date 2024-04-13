«Звездный путь: Странные новые миры» продлен на четвертый сезон

Стриминг Paramount+ принял два противоположных решениях о сериалах вселенной Стартрека. Приключения капитана Пайка в сериале «Звездный путь: Странные новые миры» продолжатся в четвертом сезоне, еще до выхода третьего.

© Kinobugle.ru

Сериал дебютировал в 2022 году и рассказывает о команде «Энтерпрайза», когда ей руководил Кристофер Пайк. Среди членов экипажа есть молодые версии классических персонажей – Спок и Ухура. Сэм Кирк и Джеймс Кирк тоже тут присутствуют.

А вот менее серьезный анимационный «Звездный путь: Нижние палубы» завершится пятым сезоном, который уже почти готов и выйдет осенью.

У него будет логическое завершение, но дверь останется открытой для потенциальных продолжений и появления героев в других проектов вселенной Стартрек.