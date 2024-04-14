Козловский выступил с дерзким заявлением

Актера Данилу Козловского и Ксению Раппопорт недавно удалили из титров в фильме «Летучий корабль», режиссером которого стал сын Алексея Учителя.

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При этом актеров не вырезали. Данила сыграл пять Бабок-Ежек. На днях Данила Козловский отреагировал на случившееся. Он с иронией заявил о том, что его убрали из титров «Летучего корабля», пишет "Комсомольская правда".

«А классные, кстати, актрисы Бабок-Ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел. Кстати, фильм до сих пор в прокате, за что челобитную бьем министорке ЛОБ (Любимова Ольга Борисовна)», — написал Козловский.

Ранее "СП" писала, что известный актер Козловский уехал в США.