Фильм «Королева Анна»: за какую роль борются Машков и Гармаш

Кинокомпания народного артиста РСФСР Никиты Михалкова представила масштабный исторический проект «Королева Анна». За какую роль будут бороться народные артисты РФ Владимир Машков и Сергей Гармаш, о чем расскажет эта история?

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О чем фильм «Королева Анна»

Режиссерское кресло исторической драмы займет Алексей Сидоров. Он знаком зрителям благодаря работам «Бой с тенью», «Т-34», «Чемпион мира» и другим.

События картины будут происходить в XI веке во время правления князя Ярослава Мудрого. В центре повествования будет судьба младшей дочери правителя княжны Анны, которую в некоторых источниках называют Анной Русской. Ее жизнь интересна тем, что впоследствии девушка стала королевой Франции.

Картина Михалкова расскажет о путешествии молодой княжны к своему будущему венценосному супругу во Францию. На пути за границу молодую Анну подстерегают различные испытания и опасности. Самое малое, с чем пришлось столкнуться девушке, это попытки разграбления печенегами обоза с богатым приданым. Кроме того, Священная Римская империя всячески стремилась не допустить укрепления союза Древней Руси и Франции.

Шоураннеры обещают, что в картине будет присутствовать любовная линия. В новой исторической драме расскажут о чувствах, у которых не было будущего. Речь идет о влюбленности доблестного воина Остромира и княжны. По словам Сидорова, его фильм — это «история про молодых, история про любовь».

«Фильм насыщен действием — ярко, интересно, но не кроваво. Это фильм о золотом веке Древней Руси и о любви», — рассказал режиссер.

Кто сыграет в фильме «Королева Анна»

Сидоров, говоря о дрим-касте проекта (список актеров, наиболее подходящих на роли в каком-либо фильме), отметил, что на роль княжны Анны рассматривается Елизавета Базыкина, которая известна в первую очередь благодаря ролям Насти в сериале «Надвое» и медсестры Наташи в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, на это место претендует Валентина Ляпина, покорившая сердца поклонников, воплотив образ Лизы Столич в сериале «Великая. Золотой век».

Доблестного воина и возлюбленного Анны Русской Остромира, по словам Сидорова, может сыграть Виктор Хориняк. Для артиста это будет не первая роль «богатыря», поскольку зрителям он хорошо известен как Иван Найденов из трилогии «Последний богатырь». Также экранным возлюбленным молодой княгини может стать Илья Малинин.

За роль князя Ярослава Мудрого конкурируют Сергей Гармаш и Владимир Машков. У обоих за плечами внушительный послужной список. Например, Гармаш играл в таких исторических лентах, как «Коронация», «Дуэлянт», «Матильда» и других, а Машков — в картинах «Идиот», «Статский советник», «Григорий Р.» и других.

Когда выйдет фильм «Королева Анна»

Съемки исторической драмы должны начаться в середине лета и закончиться к концу 2024 года. Отмечается, что декорации и костюмы будут изготавливаться с нуля, так как ничего с домонгольской эпохи практически не сохранилось. Скорее всего, съемки будут проходить в России, а именно на Ставрополье, на Северном Кавказе и частично Алтае.

«Наш кортеж (кортеж княжны Анны. — NEWS.ru) будет сложной задачей. Потому что в нем будет порядка 60 всадников, 90 лошадей и огромное количество повозок — 200 метров один только кортеж. Как мы все это будем делать, пока не очень понятно, но мы разбираемся. Нам нужно показать путешествие в 3000 километров», — говорит Сидоров.

Планируется, что картина сможет выйти на большие экраны уже в 2026 году.