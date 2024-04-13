Стартовали съемки второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой

Джеймс Ганн объявил в своих соцсетях о старте съёмок второго сезона сериала «Миротворец». Кинодеятель опубликовал кадр со съёмочной площадки, на котором можно увидеть шлем главного героя — и самого создателя шоу в отражении.

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Таким образом, производство второго сезона «Миротворца» стартовало на два месяца раньше сообщений от инсайдеров. Интересно, что съёмки начались ещё до окончания производства нового «Супермена», которое должно завершиться в августе. Судя по всему, Джеймс Ганн будет совмещать оба проекта, а полноценными режиссёрами сериала выступят другие постановщики.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина.