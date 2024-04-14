Фанат показал мультсериал по «Джону Уику» с помощью нейросети

Пользователь Reddit под ником spleenfreak69 сгенерировал мультсериал по мотивам «Джона Уика». В этом ему помогла Midjourney, которая создала яркие арты в стилистике аниме. По словам автора, для создания изображений он использовал реальные кадры из фильмов с Киану Ривзом. Однако пару артов стали плодом фантазий самого spleenfreak69, так как на них Джон Уик борется с Черепашками-ниндзя.

© Reddit / spleenfreak69

© Reddit / spleenfreak69

Судя по комментариям, поклонники не против увидеть полноценное аниме. Официально создатели фильмов уже заняты разработкой такого проекта, но никаких деталей о нем пока нет.

© Reddit / spleenfreak69

Ранее стало известно, что студия Lionsgate отложила выхода спин-оффа «Балерина». Лента будет посвящена наемнице, которая вынуждена мстить за свою семью.