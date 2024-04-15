Стартовали съемки нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом

Оператор Отэм Дюральд в своих соцсетях опубликовал фото и сообщил о старте производства нового загадочного фильма «Райана Куглера» и Майкла Б. Джордана.

Сколько могут занять съёмки картины, неизвестно.

Как сообщалось ранее, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити. Фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

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Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор Людвиг Йоранссон будет исполнительным продюсером вместе с Ребеккой Чо и Уиллом Гринфилдом.

Всё ещё безымянную картину планируют выпустить 7 марта 2025 года.