Боевик «Падение империи» показал рекордный старт в США для студии A24

11 апреля в США состоялась премьера боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. За дебютные выходные лента заработала $ 25,7 млн, превзойдя все ожидания аналитиков. Такая сумма позволила фильму возглавить домашний прокат за уикенд.

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Ко всему прочему, «Падение империи» показало рекордный старт среди всех проектов студии A24. Предыдущий рекорд принадлежал хоррору «Реинкарнация» с его $ 13,6 млн. Ещё боевик Гарленда показал лучший старт для картин с рейтингом R в 2024 году.

Фильм рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.