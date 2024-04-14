Сергей Мокрицкий завершил съемки детективной драмы «Эль Русо»

В аргентинском городе Тигре, пригороде Буэнос-Айреса, завершились съемки российского детективно-драматического сериала «Эль Русо», созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатра Premier.

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Это история о жизни русских старообрядцев в эмиграции. Действие сериала разворачивается в Аргентине, где живут выходцы из России. В центре событий — тихий живописный полуостров в стороне от Буэнос-Айреса. Там, в «аргентинской Венеции», живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она — староверка, живущая по правилам общины. Он — полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он — свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись. Их любовь была невозможна, но она случилась. Их жизни угрожает преступная группировка, их любви — самые близкие люди…

Разножанровые элементы сюжета — криминальный заговор, убийства, погони, перестрелки, ревность, предательство и удивительно трогательная, пронзительная история любви, сплетаясь воедино, превращают сериал в сложное многослойное повествование, способное притягивать внимание самой разной зрительской аудитории.