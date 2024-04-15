«По большей части это история двух персонажей»: Шон Леви — о «Дэдпуле 3»

Во время недавнего интервью режиссёр третьей части «Дэдпула» Шон Леви рассказал, что фильм стоит воспринимать как картину о приключении двух персонажей. Он считает, что ленту корректнее называть «Дэдпул и Росомаха», а не «Дэдпул 3».

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул 3"

По словам Леви, третий фильм не пытается скопировать первые две части или паразитировать на их успехе. Триквел приготовил абсолютно новую историю.

Что касается создания истории «Дэдпула и Росомахи». Я чувствовал важность этого, поскольку снял историю двух больших персонажей. Это третий фильм о Дэдпуле, но это не «Дэдпул 3». Это совсем другое — это «Дэдпул и Росомаха». И это не попытка скопировать что-либо из первых двух фильмов. Они были потрясающими, но это приключение с двумя персонажами.

Фильм должен выйти в прокат 26 июля.