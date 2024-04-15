В недавней документалке Netflix обнаружены фотографии, которые, по всей видимости, были созданы или обработаны с помощью ИИ.

Стриминговый сервис использовал эти фотографии для иллюстрации описания личности главной героини.

Изображения, появляющиеся примерно на 28-й минуте документального фильма «Что сделала Дженнифер», имеют все признаки фото, сгенерированных искусственным интеллектом, включая искаженные руки и пальцы, деформированные черты лица, измененные предметы на заднем плане и слишком длинный передний зуб.

Использование генеративного ИИ для описания реального человека в документальном фильме о преступлениях, несомненно, вызывает вопросы.

Ранее уже были случаи, когда компании прибегали к выдуманным материалам, созданным ИИ, в качестве элемента декора — в недавнем эпизоде «Настоящего детектива» от HBO на заднем плане одного из кадров были замечены странные, сгенерированные ИИ постеры.

Однако применение технологии для создания изображений реального человека, особенно того, кто все еще находится в тюрьме и будет иметь право на условно-досрочное освобождение только около 2040 года, вызывало у многих тревогу.

Отметим, что Netflix пока не дала комментариев по поводу случившегося.