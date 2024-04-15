Вышел трейлер комедии «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер комедийного сериала "Дядя Лёша" С Тимофеем Трибунцевым в главной роли.

© Кадр из тизера сериала "Дядя Лёша"

Трибунцев играет "Робин Гуда из Рыбинска". Синопсис: "В детском доме работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами - он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь".

Сериал победил в номинациях "Оригинальное режиссерское видение" и "Оригинальная музыка" на третьем фестивале контента стриминговых платформ Original+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях.

Также в ролях: Анна Уколова ("Домашний арест"), Сергей Лавыгин ("Горько!"), Григорий Дудник ("Патриот") и Светлана Суханова ("Полицейский с Рублевки").

Режиссер - Дмитрий Невзоров ("Свободные отношения", "Кибердеревня").

Даты премьеры пока нет, обещают "скоро".

Первый тизер - здесь.