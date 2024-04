The Last of Us, «Медведь» и «Наследники» — лауреаты премии Гильдии сценаристов США

14 апреля состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США, на которой были награждены лучшие фильмы 2023 года с точки зрения сценария. Главные награды в этот раз получили «Оставленные» (Лучший оригинальный сценарий) и комедия «Американское чтиво» (Лучший адаптированный сценарий).

Тем временем сверхпопулярное шоу The Last of Us удостоилось награды за лучший дебют, лучшим драматическим сериалом признали «Наследников», а лучшим документальным фильмом стал «Голубиный туннель».

Список лауреатов премии Гильдии сценаристов США — 2024

Лучший оригинальный сценарий – «Оставленные»

– «Оставленные» Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»

– «Американское чтиво» Лучший сценарий документального фильма – «Голубиный туннель»

– «Голубиный туннель» Лучший сценарий нового сериала – The Last of Us

– The Last of Us Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»

– «Наследники» Лучший сценарий комедийного сериала – «Медведь»

– «Медведь» Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»

– «Грызня» Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – «Леди-викторина».

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии сценаристов США.