The Last of Us, «Медведь» и «Наследники» — лауреаты премии Гильдии сценаристов США — 2024
14 апреля состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США, на которой были награждены лучшие фильмы 2023 года с точки зрения сценария. Главные награды в этот раз получили «Оставленные» (Лучший оригинальный сценарий) и комедия «Американское чтиво» (Лучший адаптированный сценарий).
Тем временем сверхпопулярное шоу The Last of Us удостоилось награды за лучший дебют, лучшим драматическим сериалом признали «Наследников», а лучшим документальным фильмом стал «Голубиный туннель».
Список лауреатов премии Гильдии сценаристов США — 2024
- Лучший оригинальный сценарий – «Оставленные»
- Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»
- Лучший сценарий документального фильма – «Голубиный туннель»
- Лучший сценарий нового сериала – The Last of Us
- Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»
- Лучший сценарий комедийного сериала – «Медведь»
- Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»
- Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – «Леди-викторина».
С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии сценаристов США.
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