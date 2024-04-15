Фильмы Warner Bros. уже собрали $1 млрд в 2024 году — это рекорд для компании

По итогам первых 15 недель проката в 2024 году студия Warner Bros. заработала в мировых кинотеатрах более $ 1 млрд. Это абсолютный рекорд для кинокомпании, который ранее составлял 17 недель. Сейчас Warner Bros. — единственная киностудия, сборы фильмов которой превысили эту отметку в 2024 году.

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Планку в $ 1 млрд удалось достичь благодаря двум фильмам — «Дюне 2» ($ 683 млн) и «Годзилла и Конг: Новая империя» ($ 436 млн). Кроме того, в копилку WB также внесли вклад премьеры 2023 года — «Вонка» и «Аквамен 2». Эти картины продолжали собирать кассу в том числе в январе и феврале.

В 2024 году у Warner Bros. ожидается выход и других блокбастеров, среди которых «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и «Джокер 2» с Хоакином Фениксом.