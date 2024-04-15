Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Во второй сезон новых «Папиных дочек» вновь войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»