Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.
Во второй сезон новых «Папиных дочек» вновь войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
- 1-я серия — 15 апреля
- 2-я серия — 15 апреля
- 3-я серия — 15 апреля
- 4-я серия — 16 апреля
- 5-я серия — 16 апреля
- 6-я серия — 17 апреля
- 7-я серия — 17 апреля
- 8-я серия — 18 апреля
- 9-я серия — 18 апреля
- 10-я серия — 22 апреля
- 11-я серия — 22 апреля
- 12-я серия — 22 апреля
- 13-я серия — 23 апреля
- 14-я серия — 23 апреля
- 15-я серия — 24 апреля
- 16-я серия — 24 апреля
- 17-я серия — 25 апреля
- 18-я серия — 25 апреля
- 19-я серия — 26 апреля
- 20-я серия — 26 апреля
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