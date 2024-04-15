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Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Во второй сезон новых «Папиных дочек» вновь войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

  • 1-я серия — 15 апреля
  • 2-я серия — 15 апреля
  • 3-я серия — 15 апреля
  • 4-я серия — 16 апреля
  • 5-я серия — 16 апреля
  • 6-я серия — 17 апреля
  • 7-я серия — 17 апреля
  • 8-я серия — 18 апреля
  • 9-я серия — 18 апреля
  • 10-я серия — 22 апреля
  • 11-я серия — 22 апреля
  • 12-я серия — 22 апреля
  • 13-я серия — 23 апреля
  • 14-я серия — 23 апреля
  • 15-я серия — 24 апреля
  • 16-я серия — 24 апреля
  • 17-я серия — 25 апреля
  • 18-я серия — 25 апреля
  • 19-я серия — 26 апреля
  • 20-я серия — 26 апреля
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