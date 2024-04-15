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Расписание выхода детективного сериала «Спойлер» с Максимом Матвеевым

Уже 18 апреля состоится премьера детективного сериала «Спойлер». Шоу расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.

Расписание выхода детективного сериала «Спойлер» с Максимом Матвеевым
© Кадр из трейлера сериала "Спойлер"

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится 13 июня.

Расписание выхода сериала «Спойлер»

  • 1-я серия — 18 апреля
  • 2-я серия — 18 апреля
  • 3-я серия — 25 апреля
  • 4-я серия — 2 мая
  • 5-я серия — 9 мая
  • 6-я серия — 16 мая
  • 7-я серия — 23 мая
  • 8-я серия — 30 мая
  • 9-я серия — 6 июня
  • 10-я серия — 13 июня
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