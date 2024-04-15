Расписание выхода детективного сериала «Спойлер» с Максимом Матвеевым

Уже 18 апреля состоится премьера детективного сериала «Спойлер». Шоу расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.

© Кадр из трейлера сериала "Спойлер"

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится 13 июня.

Расписание выхода сериала «Спойлер»