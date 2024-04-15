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Авторы «Шерлока» хотят выпустить фильм по мотивам сериала

Недавно один из создателей сериала «Шерлок» Марк Гэтисс пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора сценарист поделился, что он вместе с командой до сих пор мечтает выпустить фильм по мотивам шоу. Напомним, главную роль в нём исполнил Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»).

Авторы «Шерлока» хотят выпустить фильм по мотивам сериала
© Чемпионат.com

Мы бы хотели снять фильм, собрать всех вместе невероятно сложно. Поэтому вам сначала придётся спросить Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Напомним, в сериале также снялись Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон и другие. Вторым соавтором проекта выступил Стивен Моффат.

Шоу «Шерлок» показывали в период с 2010 по 2017 год. За это время успело выйти четыре сезона.

Фильмы и сериалы
Доктор Стрэндж
Джонатан Арис
Руперт Грейвз
Марк Гэтисс
Винетт Робинсон
Луиза Брили
Мартин Фримен
Уна Стаббс
Бенедикт Камбербетч
Аманда Аббингтон
Эндрю Скотт
Стивен Моффат
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