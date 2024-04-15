"Дом у дороги" - хороший ремейк плохого фильма
За пару уикендов "Дом у дороги" установил рекорд по просмотрам на стриминге Amazon Prime, поэтому на платформе проект уже закономерно называют сверхуспешным.
До премьеры фильм не мог похвастаться настолько позитивными прогнозами относительно зрительского интереса, поэтому давайте разберемся, чем у его авторов получилось зацепить аудиторию.
Картина является ремейком одноименного боевика 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Ничем не примечательная лента не только в фильмографии почившего ныне актера, но и в целом для VHS-эпохи со всеми ее обязательными атрибутами - смешными по современным меркам штанами и нелепыми прическами. Она окупилась в прокате, отхватила четыре "Золотые малины" и тихо канула в лету.
Доставать из закромов для пересъемок столь проходняковый опус? Очередная наглядная демонстрация кризиса свежих идей в западной индустрии развлечений.
Первые слухи о перезапуске появились ещё в 2015 году, заявлялось об участии Ронды Раузи.
Потом производство сворачивали и заново возобновили уже с новой командой - позвали именитого режиссера Дага Лаймана, на главную роль пригласили Джейка Джилленхола и, чтобы повысить градус хайпа до предельных значений, объявили о дебюте в кино Конора Макгрегора.
Вот на этом этапе стало уже интересно.
Историю было решено кардинально не менять. Главный герой - бывший боец смешанных единоборств - нанимается вышибалой в провинциальный паб около шоссе на морском побережье. Словно в древнем отечественном меме, используя одни только "лещи смерти", он утихомиривает местную гопоту, досаждающую посетителей, но оказывается втянутым в криминальные разборки куда более влиятельных господ.
Так, локальные потасовки в баре быстро перерастают в масштабную войну с бандитами с применением оружия и взрывчатки, периодически даже сваливаясь в некоторую "майклбэйовщину".
Самая слабая сторона картины - сценарий. Все-таки на базе оригинала крайне затруднительно было выстроить хоть сколько-то вразумительную историю, но видно, что авторы старались.
Хотя бы персонажи получились немного похожими на настоящих людей, а не как в исходном материале, где все характеры были напрочь клишированы.
Стоит отметить и заслуги каста в создании более приземленной атмосферы. Джилленхол великолепно изобразил уставшего от жизни мужика в кризисе среднего возраста, Даниэла Мелшиор неплохо отыгрывает, пожалуй, исчезающее амплуа дамы в беде.
Даже на вторые роли позвали артистов, не выбивающихся на фоне более знаменитых коллег. Например, талантливого латино-американского комика Артуро Кастро и рэпера Поста Малона.
Конечно же, нельзя отдельно не поговорить о старине Макгрегоре
Его герой впервые появляется в кадре где-то в середине хронометража и сразу же встряхивает своим присутствием всё действо. Ему дали крайне мало текста, говорит он в основном уанлайнерами, зато очень живо играет лицом и пластично выразительно, если можно так выразиться, телом.
Создается впечатление, что бывший чемпион UFC ведет себя на экране так, как ему всегда хотелось поступать в реальной жизни, если бы он не был ограничен, например, рамками уголовного законодательства.
Еще во время профессиональных выступлений было очевидно, что Конор в той же мере шоумен, в какой и спортсмен. Наконец-то его артистическим талантам нашлось прямое применение.
Здесь он еще и выступает в роли финального босса во время схватки под бодрый саундтрек Metallica. Что примечательно, в этом поединке спортсмен показательно не дал себя придушить. Видимо, была все-таки получена психологическая травма, требующая гиперкомпенсации.
Сам экшн, к сожалению, сложно назвать захватывающим. Какую-то его часть - местами даже сами драки - зачем-то дорисовывали при помощи компьютерной графики. В постановке боёв нет какой-то изобретательности, а набравший массы Конор в кадре двигается даже медленнее, чем в лучшие годы в октагоне. В мире, в котором есть "Джон Уик" и его "последователи", подобная реализация выглядит блеклой тенью.
Оригинальный "Дом у дороги" крайне плохо состарился - сейчас его едва ли можно смотреть без приступов сильнейшего кринжа. Скорее всего, ремейку уготована точно такая же судьба - это точно не фильм на века, не очередная веха в жанре и т.д. Но при этом в моменте у него есть определенный шарм, заслуга которого в харизматичных исполнителях. Есть в картине какие-то едва уловимые вайбы другой, куда более культового работы Патрика Суэйзи - "На гребне волны" 1991 года. Возможно, конечно, все дело только в антураже морского побережья.
Трудно в итоге кому-то рекомендовать смотреть или не смотреть нынешний "Дом у дороги". Это вот такой образцовый "фильмосодержащий" продукт - в нем вроде бы и нет никаких суперкритичных косяков, есть несколько удачных решений и перфомансов отдельных лиц, но в целом после просмотра эмоций не остается почти никаких.
Оценка: 3 из 5.