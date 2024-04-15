«Дом у дороги» — хороший ремейк плохого фильма

За пару уикендов "Дом у дороги" установил рекорд по просмотрам на стриминге Amazon Prime, поэтому на платформе проект уже закономерно называют сверхуспешным.

© Кадр из трейлера фильма "Дом у дороги"

До премьеры фильм не мог похвастаться настолько позитивными прогнозами относительно зрительского интереса, поэтому давайте разберемся, чем у его авторов получилось зацепить аудиторию.

Картина является ремейком одноименного боевика 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Ничем не примечательная лента не только в фильмографии почившего ныне актера, но и в целом для VHS-эпохи со всеми ее обязательными атрибутами - смешными по современным меркам штанами и нелепыми прическами. Она окупилась в прокате, отхватила четыре "Золотые малины" и тихо канула в лету.

Доставать из закромов для пересъемок столь проходняковый опус? Очередная наглядная демонстрация кризиса свежих идей в западной индустрии развлечений.

Первые слухи о перезапуске появились ещё в 2015 году, заявлялось об участии Ронды Раузи.

Потом производство сворачивали и заново возобновили уже с новой командой - позвали именитого режиссера Дага Лаймана, на главную роль пригласили Джейка Джилленхола и, чтобы повысить градус хайпа до предельных значений, объявили о дебюте в кино Конора Макгрегора.

Вот на этом этапе стало уже интересно.

Историю было решено кардинально не менять. Главный герой - бывший боец смешанных единоборств - нанимается вышибалой в провинциальный паб около шоссе на морском побережье. Словно в древнем отечественном меме, используя одни только "лещи смерти", он утихомиривает местную гопоту, досаждающую посетителей, но оказывается втянутым в криминальные разборки куда более влиятельных господ.

Так, локальные потасовки в баре быстро перерастают в масштабную войну с бандитами с применением оружия и взрывчатки, периодически даже сваливаясь в некоторую "майклбэйовщину".

Самая слабая сторона картины - сценарий. Все-таки на базе оригинала крайне затруднительно было выстроить хоть сколько-то вразумительную историю, но видно, что авторы старались.

Хотя бы персонажи получились немного похожими на настоящих людей, а не как в исходном материале, где все характеры были напрочь клишированы.

Стоит отметить и заслуги каста в создании более приземленной атмосферы. Джилленхол великолепно изобразил уставшего от жизни мужика в кризисе среднего возраста, Даниэла Мелшиор неплохо отыгрывает, пожалуй, исчезающее амплуа дамы в беде.

© РИА Новости

Даже на вторые роли позвали артистов, не выбивающихся на фоне более знаменитых коллег. Например, талантливого латино-американского комика Артуро Кастро и рэпера Поста Малона.

© globallookpress

© globallookpress

Конечно же, нельзя отдельно не поговорить о старине Макгрегоре

Его герой впервые появляется в кадре где-то в середине хронометража и сразу же встряхивает своим присутствием всё действо. Ему дали крайне мало текста, говорит он в основном уанлайнерами, зато очень живо играет лицом и пластично выразительно, если можно так выразиться, телом.

Создается впечатление, что бывший чемпион UFC ведет себя на экране так, как ему всегда хотелось поступать в реальной жизни, если бы он не был ограничен, например, рамками уголовного законодательства.

© РИА Новости

Еще во время профессиональных выступлений было очевидно, что Конор в той же мере шоумен, в какой и спортсмен. Наконец-то его артистическим талантам нашлось прямое применение.

Здесь он еще и выступает в роли финального босса во время схватки под бодрый саундтрек Metallica. Что примечательно, в этом поединке спортсмен показательно не дал себя придушить. Видимо, была все-таки получена психологическая травма, требующая гиперкомпенсации.

© Кадр из трейлера фильма "Дом у дороги"

Сам экшн, к сожалению, сложно назвать захватывающим. Какую-то его часть - местами даже сами драки - зачем-то дорисовывали при помощи компьютерной графики. В постановке боёв нет какой-то изобретательности, а набравший массы Конор в кадре двигается даже медленнее, чем в лучшие годы в октагоне. В мире, в котором есть "Джон Уик" и его "последователи", подобная реализация выглядит блеклой тенью.

Оригинальный "Дом у дороги" крайне плохо состарился - сейчас его едва ли можно смотреть без приступов сильнейшего кринжа. Скорее всего, ремейку уготована точно такая же судьба - это точно не фильм на века, не очередная веха в жанре и т.д. Но при этом в моменте у него есть определенный шарм, заслуга которого в харизматичных исполнителях. Есть в картине какие-то едва уловимые вайбы другой, куда более культового работы Патрика Суэйзи - "На гребне волны" 1991 года. Возможно, конечно, все дело только в антураже морского побережья.

Трудно в итоге кому-то рекомендовать смотреть или не смотреть нынешний "Дом у дороги". Это вот такой образцовый "фильмосодержащий" продукт - в нем вроде бы и нет никаких суперкритичных косяков, есть несколько удачных решений и перфомансов отдельных лиц, но в целом после просмотра эмоций не остается почти никаких.

Оценка: 3 из 5.