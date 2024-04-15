Валдис Пельш снял документальный фильм о 46 заграничных поездках Юрия Гагарина

Гостем V Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", который проходит сейчас в Калуге, стал популярный телеведущий, актер и режиссер Валдис Пельш. Он приехал представить новый документальный фильм "Гагарин. Второй виток вокруг Земли", в котором выступил автором сценария и продюсером (режиссер - Никита Снегов). Фильм, который, как надеются создатели, "сделает мир чуточку лучше".

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"За две недели после космического полета Юрию Гагарину пришли приглашения из 80 стран - от королей, президентов, простых рабочих, - рассказал Валдис Пельш. - И за всем этим стояло одно - желание увидеть первого космонавта своими глазами. Эти визиты и стали вторым витком вокруг Земли 27-летнего вчерашнего старшего лейтенанта, который вырос в простой деревенской семье и никогда в жизни не выезжал за рубеж. 46 поездок в 29 стран, которые, без сомнения, оказали влияние на мировую историю. Он не дублировал работу дипломатов, не принимал участия в переговорах - в торговых или военных, а просто менял мир фактом своего присутствия. Своим обаянием и, конечно, дружеской атмосферой, которую так умел создавать. Можно без преувеличения сказать, что это была настоящая миссия мира. Первый виток - легендарные 108 минут - дали старт эпохе человека в космосе. Второй виток Гагарина - его поездки по миру - открыли новые горизонты миллионам людей. Юрий Алексеевич готовился к третьему - вокруг Луны, в качестве командира экипажа в рамках советской лунной программы. Этой мечте не суждено было сбыться. Но она осталась. Для тех, кто сегодня прокладывает свою дорогу в космос".

Президент фестиваля Игорь Угольников пригласил Пельша в свою вечернюю авторскую программу "Добрый вечер, Вселенная!" В ней гости, участники и организаторы обсуждают события прошедшего фестивального дня.

Как долго работали над картиной, какие пришлось пройти испытания?

Валдис Пельш: "Фильм рекордный - с момента размещения заказа Первого канала и выделения денег до момента эфира у нас было полтора месяца. Руководитель дирекции документального кино Олег Вольнов сказал: "Ребята, не волнуйтесь. В крайнем случае, сдадитесь за час до эфира". Мы сдались за 55 минут до эфира.

Для съемочной группы фильм стал открытием. Мы, конечно, предполагали, что встретимся с большим количеством интересного материала - о путешествии Гагарина по миру. Его приглашали многие страны. Он посетил 29 стран. Не все приезды были значимыми, но в каких-то странах происходили совершенно неожиданные вещи. Например, Юрий Алексеевич приехал во Францию, а тогда у СССР были плохие отношения с этой страной (мы признали Алжир, который освободился от французской колонизации, а Шарль де Голль просил Хрущева не делать этого), и Гагарина прохладно принимали. Но когда французские руководители увидели, что статьи о президенте Франции на второй полосе, а на первой - Гагарин, они резко меняют отношение… В Париже к его приезду был открыт целый квартал, жилой комплекс, который назывался Cité Gagarine ("Город Гагарин"), и открывал его советский космонавт.

Конечно, вы пользовались архивами?

Валдис Пельш: Не все задокументировано. Скажем, не запечатлено посещение Гагариным Букингемского дворца в Англии. Сначала космонавта принимал профсоюз литейщиков, который его пригласил (Гагарин - литейщик по первой специальности). Нет видеосъемок и нет фото, как Гагарин встречался с английской королевой. Хотя мы знаем, что королева фотографировалась с Юрием Алексеевичем - в нарушение этикета. И сказала, что не нарушила этикет: она фотографировалась с небесным человеком, посланцем звезд.

Известно, что после посещения Франции Гагарин стал возить с собой двойной комплект пуговиц, нитки, иголки. Французы отрывали пуговицы от его мундира - им хотелось иметь что-то, что прикасалось к телу Гагарина.

Какой главный кадр в вашей картине?

Валдис Пельш: В Бразилии машину с Гагариным носили на руках. Не зная, насколько далеко зайдут экзальтированные бразильцы, на всех перекрестках поставили пожарных с брандспойтами, чтобы разгонять толпу. И когда проезжал Гагарин, пожарные направляли в небо брандспойты - так салютовали этой радугой, которая преломлялась на солнце. Вот этот кадр - улыбающийся человек в открытой машине и такие фонтаны - фактически, счастья.