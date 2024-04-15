«Полночь» на «Пятнице!» покажет фильмы с Юрием Никулиным

Неделя фильмов с Юрием Никулиным пройдет на телеканале «Пятница!» С 15 по 18 апреля 2024 года в рамках интеллектуального проекта «Полночь». Зрители увидят три драматические работы Юрия Никулина — «Когда деревья были большими», «Чучело», «Ко мне, Мухтар!» - и документальную ленту о его судьбе «Правила жизни великого клоуна», сообщили агентству «ИнтерМедиа» в пресс-службе телеканала.

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15 апреля будет показана режиссерская работа Льва Кулиджанова и первая драматическая роль Юрия Никулина в картине «Когда деревья были большими» (1961). 16 апреля в эфир «Пятницы!» выйдет драма Семена Туманова по повести Израиля Меттера «Ко мне, Мухтар!» (1964). 17 апреля зрители увидят режиссерскую работу Ролана Быкова «Чучело», снятую по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Завершит неделю 18 апреля документальный фильм режиссера Марка Подрабинека «Правила жизни великого клоуна» (2022). Все фильмы будут выходить в полночь, без рекламы.

Ранее на «Пятнице!» стартовало шоу «Секретный артист», в котором родственники российских звезд впервые выйдут на сцену. В премьерном выпуске шоу приняла участие мама Юлианны Карауловой Елена.