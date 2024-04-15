Зак Снайдер: режиссерская версия «Мятежной Луны» может выйти в августе

На этой неделе режиссёр Зак Снайдер («300 спартанцев», «Человек из стали») дал интервью журналистам издания Forbes. Главным предметом разговора стало обсуждение научно-фантастической дилогии фильмов «Мятежная Луна».

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При ответе на вопросе о сроках выхода режиссёрской версии первой части постановщик заявил, что это может быть август. Конкретную дату Снайдер пока не раскрывает. Известно, что расширенная версия получит дополнительные сцены, включая крайне жестокие.

У нас нет определённой даты, но я бы предположил, что где-то в августе.

Напомним, «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной.

Премьера сиквела состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.