Возвращение другой Алисы: на экраны выходит фильм «Сто лет тому вперед»

18 апреля на экраны выходит фильм «Сто лет тому вперед». И это совсем не ремейк знаменитого сериала 80-х «Гостья из будущего», а отдельное самостоятельное произведение — мощная приключенческая фантастика, причем для всей семьи, в чем немалая заслуга создателей. Подробнее о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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Сценарий написали Андрей Золотарев, Александр Андрющенко и Ксения Мирошник, взяв за основу знаменитую повесть Кира Булычева с таким же названием. Причем не особенно оглядываясь на советский фильм, ставший тогда хитом, что дало в результате зрелище динамичное и одновременно пропитанное множеством смыслов.

Смотреть его вполне может даже тот, кто и книжку не читал, и старое кино про Алису не видел. Во многом это заслуга и оператора Михаил Милашина: его камера делает совершенно волшебные кульбиты.

Но почему сейчас именно Булычев? Вот как отвечает на этот вопрос сам режиссер Александр Андрющенко:

— Меня давно будоражит эта повесть. Но как показать мир будущего 2124 года? Мы решили применить прием из советской версии. То есть начать историю с сегодняшней жизни ребят, наших современников. Так в это путешествие в будущее органичнее войти. Вообще Вселенная Булычева огромна и притягательна, мне хочется и все остальное экранизировать. Пока сделан первый шаг. Будет ли второй — зависит от реакции зрителей.

Итак, перед нами герои — старшеклассники из сегодняшней Москвы, чьи спальные районы очень узнаваемы. Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) влюблен в одноклассницу, за что его не просто третируют ревнивые товарищи (если так можно их назвать), а бьют смертным боем. Но главный двигатель всей истории — та самая легендарная Алиса Селезнева (Дарья Верещагина), которая через сто лет будет учиться в этой же школе, тоже в одиннадцатом классе.

Непонятно, правда, при каком строе (капитализм? социализм? феодализм?) и куда в этом волшебном мире делись старики и старушки. Но это я к слову... Ведь важно другое. Толерантность космических размеров. Ведь соседями по классу у девушки значатся уже экзотичные инопланетяне, причем самой причудливой конфигурации. Да и Москва будущая совсем не похожа на нынешнюю. Она тут приятно фантастична.

— Мне хотелось, чтобы там было приятно жить, — говорит Андрющенко. — Москвичи здесь очень гостеприимны, и их уже не так много. Ведь многие уехали осваивать другие планеты. А к нам приехали по обмену студенты-инопланетяне. В этом городе тихо и спокойно, здесь заботятся о природе. Много лужаек, машины не летают, интересная архитектура. Но у этой ветки реальности есть альтернатива — темное будущее, которое насаждает коварный Глот. Отсюда контраст. И мы видим, за что и против чего нам бороться. Образ города будущего создавала большая команда, в которой были и научные консультанты. Мы добивались, чтобы будущее выглядело убедительно (в чем немалая заслуга художника-постановщика Влада Огая). И тогда победа светлых сил и воссоединение родителей Алисы будет выглядеть закономерным.

Марк Эйдельштейн, высокий кудрявый брюнет, гибкий и сильный, ведет свою роль с большой долей самоиронии, что, впрочем, прописано в сценарии. К тому же сценаристы сделали Колю не просто поэтом, а рэпером. И сам актер признается, что еще на пробах ему здорово помог текст, написанный сыном режиссера Ваней. Увидев эту сцену, авторы сказали: «Это Коля!».

— Коля — это парень, который прячет эмоции, потому что так комфортнее, — говорит Марк о своем герое. — Он не очень хочет брать ответственность, не очень хочет что-то решать, а хочет просто ходить в наушниках по миру.

Алиса же в исполнении Дарьи Верещагиной (чистая Мальвина в мини-юбке с розовыми волосами) обуреваема одной идеей фикс: она должна найти маму Киру, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Сама Даша вспоминает:

— В детстве, когда мы с бабушкой смотрели «Гостью из будущего», я сидела перед телевизором и говорила, что однажды сыграю Алису Селезневу. Бабушка мне сказала тогда: «Даша, ты сумасшедшая. Она уже есть, ее уже не сыграть». В фильме меня всегда привлекало в этой героине то, что она кажется какой-то неземной.

Случайная встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в ходе которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу. Да, здесь снова спасают мир. Но совсем не по-американски, а, скорее, по-русски, с размахом и хаосом одновременно.

И очень к месту тут трансформация Весельчака У в ярком исполнении Александра Петрова: из плотоядного злодея он на глазах превращается во вполне приличного жизнерадостного парня. Смеется Петров в картине так заразительно, что именно этим и приглянулся режиссеру.

— Саша Андрющенко просто сказал мне в какой-то момент: «Я не знаю ни одного человека, который бы смеялся как ты, — вспоминает Петров. — И это, как ни странно, стало одним из ключей для роли этого межгалактического пирата.

Виктория Исакова — Кира Селезнева, мама Алисы — на наших глазах из занудливой физички превращается в ураганную стальную леди, которая метелит врагов направо и налево... Напомним, что в кино она жертвует своим семейным счастьем ради высокой идеи. Достаточно экзотичная экшен-роль для Виктории. Вот что сама актриса говорит об этом:

— До сих пор не понимаю, как могла вообще на такое согласиться. Я серьезная артистка: хочу стоять с пакетами на остановке, смотреть вдаль, играть драматические роли, а тут я все время куда-то бегу, с кем-то дерусь и постоянно боюсь кого-то убить.

Популярный нынче Юра Борисов в роли коварного Глота тут почти неузнаваем: обнаженный до пояса, с выделенным рептильным позвоночником и мертвой маской лица. Ведь в злодейском мире космических пиратов он наверху иерархии. Борисов играет очень скупо, почти не меняя выражение лица, но наполняя вокруг пространство зловещей инфернальной энергией... Вполне верится: такой может захватить не только одну планету, но и Солнечную систему. А если напряжется — то и галактику.

— Глот — это искусственно созданный или модифицированный человек. Из человеческого у него только форма тела, души там нет, — говорит Борисов о своем герое. — Из этого и вытекает, наверное, основной конфликт этой истории: столкновение настоящего человека с душой и существа без нее. Он хочет контролировать весь мир, быть в нем главным и всем управлять. Это была очень интересная задача для меня.

Наконец, один из «героев» будущего — вездесущий летающий робот Вертер. Он создавался при участии Федора Бондарчука и не только.

— Сейчас уже можно рассказать, что новый Вертер, как настоящий робот, был создан при участии нейросетей и искусственного интеллекта, — говорит Бондарчук. — А еще у него особенный голос. Было жутко интересно за этим процессом наблюдать и тем более в нем участвовать. Я думаю, мы можем потом даже сделать отдельный фильм — «Как рождался Вертер».

Похоже, «Сто лет тому вперед», скорее всего, выстрелит и станет кассовым хитом. Потому что эту сказку интересно смотреть и детям, и подросткам, и взрослым. Фильм как бы соединил сегодня и завтра, сегодняшнюю суету и мудрость будущего, в которую очень хочется верить.

Миропонимание Кира Булычева вылилось в фантастику, которая выглядит очень реально, а возможно, ее и программирует (шутка). Вот почему в финале знаменитая мелодия Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина обретает такие осмысленные черты: «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...». Верится, что не будет.