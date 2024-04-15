Первая Евразийская кинопремия пройдет в 2025 году

Россия может провести первую Евразийскую кинопремию в 2025 году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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"Активно прорабатываем создание Евразийской киноакадемии и кинопремии. Обсудили концепцию и стратегию с коллегами из Союза кинематографистов России, - написала она. - Планируем провести первую кинопремию в 2025 году".

Кроме того, она выразила надежду, что к инициативе присоединятся и коллеги из стран БРИКС, ШОС, СНГ, которые уже выразили свою заинтересованность.

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара". Создание киноакадемии и кинопремии Михалков считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства".

Михалков также заявлял журналистам, что учреждения Евразийской киноакадемии поддержали Иран, Китай и страны Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.